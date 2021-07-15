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    超豪華食材！世界最貴漢堡要價16萬 他吃完...手指變金色

    荷蘭餐廳「De Daltons」製作出「世界上最貴的漢堡」，除了肉品用料昂貴之外，漢堡麵包上還撒滿金箔，1個漢堡要價5964美元。（圖取自dedaltonsvoorthuizen Instagram）

    荷蘭餐廳「De Daltons」製作出「世界上最貴的漢堡」，除了肉品用料昂貴之外，漢堡麵包上還撒滿金箔，1個漢堡要價5964美元。（圖取自dedaltonsvoorthuizen Instagram）

    2021/07/15 23:14

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭餐廳「De Daltons」製作出「世界上最貴的漢堡」，除了肉品用料昂貴之外，漢堡麵包上還撒滿金箔，1個漢堡要價5964美元（約新台幣16萬6436元），已經超越金氏世界紀錄的4971美元（約新台幣13萬8740元），目前正在等待金氏世界紀錄認證，而吃下肚的人也透露了心得。

    根據《紐約郵報》報導，荷蘭餐廳「De Daltons」在官方Instagram發布漢堡照片，這個漢堡使用了日本和牛、白鯨魚子醬、阿拉斯加帝王蟹和白松露，上下兩層麵包更用金箔包裹，耗時9個小時製作而成。

    儘管漢堡相當昂貴，買下漢堡的荷蘭皇家食品和飲料協會主席威爾廉斯（Rober Wilemse）堅持，還是要用雙手捏起食用，因為這是吃漢堡最正統的方式，他認為這個漢堡在食材搭配上相得益彰，味道相當濃郁，且因為金箔的關係，手指頭還會變成金色的。

    餐廳老闆德維恩（Robbert Jan de Veen）指出，製作如此昂貴的漢堡是很大的挑戰，是因為看到現在餐飲業慘澹的現象，許多人遭受苦難，讓他決定製作這樣的漢堡，要將所有的收入全數捐給慈善機構，為社會做出貢獻。

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