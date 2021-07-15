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    四川爆「禽傳人」H5N6禽流感 港媒曝：病患情況危急

    中國官方證實，四川省巴中市當地出現人感染H5N6禽流感病例，當局隻字未提病患情況。示意圖。（法新社檔案照）

    中國官方證實，四川省巴中市當地出現人感染H5N6禽流感病例，當局隻字未提病患情況。示意圖。（法新社檔案照）

    2021/07/15 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官方證實，四川省巴中市當地出現人感染H5N6禽流感病例，當局隻字未提病患情況；對此，香港媒體報導，病患「6月30日出現病徵，7月4日入院接受治療，情況危重。」

    根據中國官媒《中新社》報導，四川省巴中市巴州區衛生健康局、農業農村局15日凌晨聯合發布消息，當地1名55歲男子6月30日發燒，7月4日住院治療，7月6日採檢後證實為H5N6禽流感禽傳人案例，患者先前曾有活禽接觸史，農業農村部緊急撲殺患者住處附近家禽養殖場，並進行消毒作業。

    此外，所有密切接觸者採檢後進行觀察中，四川省疾病預防控制中心和四川省動物疫病預防控制中心派遣專家，前往事發地點進行防疫作業，專家表示，此為偶發性H5N6禽傳人案例，全球過去均沒有發生H5N6人傳人案例，研判發生大規模傳播流行風險極低，官方卻隻字未提病患情況。

    根據香港親中媒體《紫荊網》報導，這名病患「情況危重」，2014年至今，中國衛生部門已通報32起人類感染H5N6禽流感案例，香港衛生署衛生防護中心正密切關注此病例發展，同時呼籲香港民眾避免前往中國活禽場、注意衛生，若有中國旅遊史並出現症狀，應盡快就醫。

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