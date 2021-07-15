英國提案「徵收鹽糖稅」改善肥胖問題 引正反論戰

英國政府日前委託餐廳老闆丁伯比（Henry Dimbleby）草擬《國家食品策略》，計畫將對當地餐飲業者和食品加工廠徵收鹽稅和糖稅，以改善英國人民的不良飲食習慣和肥胖問題。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2021/07/15 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府日前委託餐廳老闆丁伯比（Henry Dimbleby）草擬《國家食品策略（National Food Strategy）》，計畫將對當地餐飲業者和食品加工廠徵收鹽稅和糖稅，希望改善人民的不良飲食習慣和肥胖問題，同時也能減緩氣候變遷，計畫一出瞬間引來正反論戰。

綜合外媒報導，受英國政府委託草擬《國家食品策略》餐廳老闆丁伯比14日公布徵稅計畫，預計對加工食品、餐館和餐飲業徵收每6公斤的「鹹食」6英鎊的鹽稅，以及每3公斤的「甜食」徵收3英鎊的糖稅。

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據報導，丁伯比認為，英國人對加工食品的依賴產生了「不良飲食習慣」，這不但帶給英國「國營國民保健署（NHS）」沉重的負擔，也造成每年有6400人死亡。他表示，徵收糖、鹽稅，可以改善英國人民的不良飲食習慣和肥胖問題，同時也能降低3分之1的肉類消費量，以減緩氣候變遷。

此徵稅計畫若實施，將會造成薯片、小麵包、果醬和糖果等日常食品的成本飆升。納稅人聯盟（Taxpayers’ Alliance）的負責人歐康納（John O’Connel）批評，這項政策將使消費者每年額外花費48億英鎊（約新台幣1858億元），也會對貧困的家庭造成嚴重打擊。

亞當斯密研究所（Adam Smith Institute）主任巴特勒（Dr Eamonn Butler）也警告，這項稅收可能導致公司縮小產品的內容量，以逃避過多的稅收。

不過英國Quadram研究所（Quadram Institute）生物科學研究所的營養科學家愛德華（Dr Cathrina Edwards）認為，《國家食品策略》是一個警惕，「我希望這將成為飲食文化重大變革的催化劑，而這項變革是保護人民健康和未來世代最為迫切的需求」。

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