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    日本疫情降溫難！不滿老被針對 餐飲業者砲轟政府只顧奧運

    日本政府強硬的防疫政策，讓日本餐飲業者感到不滿，也對於政府的不信任感到無奈，日本店家示意圖。（彭博）

    日本政府強硬的防疫政策，讓日本餐飲業者感到不滿，也對於政府的不信任感到無奈，日本店家示意圖。（彭博）

    2021/07/15 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，日本政府要求餐飲業縮短營業時間，並禁止提供酒類飲品。此外，日本政府還在網站上新增各店家「防疫評價」的機制。對此，餐飲業者不滿被針對，張貼海報批評該項政策。

    根據《共同社》報導，日本政府12日針對東京都第4度發布緊急事態宣言，並要求餐飲業者禁止賣酒給顧客，而為貫徹禁酒令，日前更一度呼籲酒商不要賣酒給不配合禁令的餐廳。雖然最後撤回要酒商不賣酒的政策方針，但仍引起餐飲業者的不滿；此外，日本政府還在網路上增加「防疫評價機制」。

    東京新宿車站附近一家咖啡廳店內貼有標題為「酒無罪」的海報。副店長迫川尚子表示，明明採取了防疫措施，還要求顧客不能高聲交談，禁酒令過於粗暴。他也表示，日本政府因應疫情應該先停辦奧運、發放補貼，但政府卻只針對餐飲店業者。

    中野區一家拉麵店店長近廣直也在店外牆上貼出「STOP TOKYO OLYMPICS」的標語並憤怒表示，「看到說奧運比賽場館可以提供酒類，我認為政府的行動是為奧運而非防疫，很生氣。」

    此外，對於日本政府在網路上新增的「防疫評價機制」，身為帶頭力挺防疫政策的店家，近廣直無奈表示，「難道不能給店家多一點信任嗎？」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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