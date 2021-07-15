德國西部暴雨釀災 已知6屋坍塌8死30失蹤

德國西部連日強降雨導致鐵路、道路、河運中斷。（歐新社）

2021/07/15 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕德國西部的萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）14日降下暴雨，多處釀成洪災，傳出至少6棟建築遭沖毀倒塌，迄今已奪走8條人命，還有數十人下落不明。

綜合外媒報導，德國西部發生當地近年來最嚴重的洪患，多個城市遭大雨侵襲釀災，其中艾菲爾（Eiffel）地區的舒爾德-貝-阿德瑙（Schuld bei Adenau）至少有6棟建築物被洪水沖毀，另25間房屋受到波及隨時都有崩塌風險。

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據報導，這場洪災目前已造成至少8人死亡，50多人被困在屋頂上等待救援，另有數十人失蹤。令人遺憾的是，消息指出已有2名消防員在值勤過程不幸溺斃。

報導指出，連日強降雨中斷了鐵路、公路及河運，當局宣布該地區進入緊急狀態，目前政府已出動軍方協助救援，詳細災情有待釐清。德國氣象局警告，西南部地區今（15日）可能再度降下暴雨，並且持續至週五晚間。

而從社群媒體上曝光的影片可見，路面已全被混濁泥水淹沒，湍急水流更將數台汽車直接沖走，場面怵目驚心。

德國西部豪雨成災，多間建築物遭沖毀倒塌。（歐新社）

德國西部發生近年來最嚴重洪災。（歐新社）

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