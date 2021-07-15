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    疫情爆發後第一批！ 海地收到美援50萬劑莫德納疫苗

    海地今天收到美國透過COVAX機制分配的首批50萬劑莫德納疫苗。（圖翻攝自PAHO官網）

    海地今天收到美國透過COVAX機制分配的首批50萬劑莫德納疫苗。（圖翻攝自PAHO官網）

    2021/07/15 16:42

    〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦海地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急遽升溫，但此前該國卻未收到任何一款武肺疫苗，對於遏制激增的確診、死亡病例無疑是巨大難題。海地今天（15日）終於收到美國政府透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）捐贈的50萬劑疫苗，一解燃眉之急。

    世衛美洲分支「泛美衛生組織」（PAHO）今天發布聲明表示，美國先前捐贈加勒比海與拉丁美洲多國1200萬劑疫苗，透過COVAX機制，海地今天終於收到50萬劑莫德納（Moderna）疫苗，這是海地自疫情爆發以來，收取到的第一批疫苗。

    PAHO指出，海地是加勒比海地區第4個收到美國援助疫苗的國家，前3個國家分別是宏都拉斯、薩爾瓦多及玻利維亞，目前加勒比海地區共收到400萬8000劑疫苗。

    PAHO董事艾蒂安（Carissa F. Etienne）表示，這些疫苗的到來給海地在疫情嚴峻的此刻帶來希望，現在該國面臨的挑戰就是如何將疫苗送到最需要它們的人手中。艾蒂安也提及日前海地總統摩伊士遇刺後，全國陷入動盪一事，「PAHO將與其他合作夥伴努力在這段不安時期支持海地人民」。

    海地公共衛生和人口部長克萊門特（Marie Gréta Roy Clément）表示，接種疫苗是對抗疫情最有效的措施，手批疫苗無疑是及時雨，政府會盡快將到手的疫苗分配給海地人民施打。

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