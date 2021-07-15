為了梅克爾破例接受專訪 小布希：她就像是美國夢

美國前總統小布希（左）及德國總理梅克爾（右）。（法新社）

2021/07/15 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾將在今年卸任，德媒《德國之聲》將拍攝她的紀錄片，其中訪問到美國前總統小布希，現在已鮮少受訪的小布希為了梅克爾破例接受專訪，侃侃而談，說了許多對梅克爾的看法。

《德國之聲》報導，小布希表示，對很多美國人來說，梅克爾本身就如同「美國夢」，一位在共產社會、非自由環境中長大的女性，卻登上自由世界的頂峰，他們曾在2006年時會面，當時德國和美國關係緊繃，因為德國前總理施羅德（Gerhard Schröder）反對伊拉克戰爭，小布希說，之所以兩國關係快速改善，是因為他和梅克爾一開始就相當合拍。

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當然，美國與德國還是會有政策上的差異，報導指出，小布希也批評過從俄羅斯連到德國的北溪2號天然氣管道，認為這會加強德國對俄羅斯的依賴，但小布希說，他可以理解梅克爾對俄政策與美國不同，每個國家都必須找到自己的道路。

至於梅克爾爭議相當大的移民政策，小布希用感性的角度來理解，他說梅克爾是一個富有同情心的女性，受到同情心的驅使，雖然是個艱難的政治決定，但梅克爾負起領導責任。

被問到，梅克爾是否把工作做得很好，小布希點頭說是，但他也補充，梅克爾與自己都別因為短期評價傷腦筋，要等到他們過世很久，人們的評斷才會做出真正的評斷。

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