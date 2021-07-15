批習會受到嚴厲折磨 中國青年懼訴「逃出牆國鎮」經歷

（圖翻攝自美國之音官方推特）

2021/07/15 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕繼中國安徽留學生陳宇鎮因來台留學認識「民主體制」後，中國又有一名23歲青年徐崢，透過「翻牆」驚見六四天安門事件、香港民主運動等事件了解「中共暴行」，也讓他從「小粉紅」轉為「民主擁護者」，日前他已成功逃往荷蘭，並接受美媒專訪，娓娓道來「逃出牆國鎮」的真實經歷。

根據《美國之音》報導，23歲的中國青年徐崢來自四川省雅安市，他戲謔地稱自己是「牆國韭菜」，高中肄業，2019年正值高考前夕，他因與學校黨委書記對「天安門事件」認知不同發生爭端而被勸退，學校教師總稱民運人士是「資產階級煽動學生暴亂」，想推翻共產黨。

請繼續往下閱讀...

報導提到，2014年，當時年僅16歲的徐崢開始學會「翻牆」，看到了香港的雨傘運動、遭中共拘押的上百萬新疆穆斯林以及被指洩露中國最高領導人隱私被重判14年的牛騰宇。

報導指出，因在推特上看到關於習近平要「鎖國」的資訊，加上辦護照相當困難，因此今年2、3月便萌生了「逃出牆國鎮」的想法，開始研究各國的入境和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢疫政策，最後決定從深圳蛇口出境，謊稱要去烏克蘭考察開店，逃出中國。

報導續指，出境後徐崢搭船到香港，再輾轉經過伊斯坦布爾飛抵烏克蘭首都基輔，還在中共71黨慶當天在中國駐基輔大使館前抗議，卻讓人在中國老家的父母，遭到警方嚴厲監控、控制行動自由，讓他的父親不禁對他大罵：「你個狗漢奸，趕緊回來自首」。

報導也說，擔心在基輔遭到遣返，因此徐崢搭上飛往途經荷蘭的厄瓜多航班，並選擇在阿姆斯特丹「跳機」，想在當地申請「政治庇護」，他也餘悸猶存地提到：「不敢再回中國，中國任何批評習近平的，都會受到『嚴厲折磨』。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法