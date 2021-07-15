軍情動態》禍不單行！女王號確診百例、護衛艦鑽石號爆故障

鑽石號驅逐艦因發動機遭遇「嚴重缺陷」，緊急返回地中海檢修。（歐新社）

2021/07/15 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕禍不單行，繼英國伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦驚爆百例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案後，擔任該艦護衛艦的鑽石號驅逐艦（HMS Diamond），也因發動機遭遇「嚴重缺陷」，緊急脫離航艦打擊群，返回地中海港口檢修。

根據《Portsmouth News》引述《Navy Lookout》的報導，當地時間5日，鑽石號驅逐艦和航艦打擊群共同抵達塞浦路斯拉納卡港（Larnaka），但當船艦再次啟航時，該艦並未加入女王號航艦打擊群，而是返回西西里島附近的奧古斯塔港 （Augusta）北約碼頭靠岸停泊。

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報導提到，英國皇家海軍發言人對外界證明，鑽石號遇到了一些「嚴重缺陷」，負責驅動該艦的動力系統出了狀況，燃氣渦輪發動機不知何故無法正常運作，因此需將輪機系統拆開進行檢修，他認為修復時間不會太久，狀況排除後仍有望「重返任務」。

報導指出，鑽石號驅逐艦曾在2017年11月於地中海執行演練時發生嚴重故障，不得不放棄擘劃長達9個月之久的訓練任務，該次故障是船艦的傳動軸 （Drive shaft）發生問題，返回朴茨茅斯軍港（Portsmouth）的旱塢（Dry Dock）進行修理。

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根據Marine Traffic航艦動態資訊網的資訊指出，目前該艦的航行目的地標示為「未知」。（圖翻攝自MarineTraffic官網）

Marine Traffic航艦資訊網最後一次捕捉到該艦的動態，是在5月23日，當時顯示該艦位於朴茨茅斯軍港（Portsmouth）軍港。（圖翻攝自MarineTraffic官網）

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