印尼疫情惡化 專家憂成下一個印度 單日確診恐達40萬例

印尼武漢肺炎疫情不斷升溫，過去一天再增逾5.4萬例，單日死亡人數近1千人。有專家擔心，印尼恐變成下一個印度，若目前採行的防疫措施無效，確診個案恐會激增到40萬例。示意圖。（美聯社）

2021/07/15 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕印尼武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情近日不斷升溫，過去一天再增逾5.4萬例，單日死亡人數近1千人。有專家擔心，印尼恐變成下一個印度，若目前採行的防疫措施無效，單日確診個案恐會激增到40萬例。

印尼近期疫情嚴峻，週三再增5萬4517例，單日死亡991例，針對疫情難以降溫，流行病學專家潘杜里奧諾（Pandu Riono）週三預測，由於目前尚未能有效遏止疫情擴散，預估整個7月疫情都會持續延燒，他認為因為目前遭遇Delta變種病毒，目前的防疫限制措施依然不夠。

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相比起印度開始趨緩，印尼近期疫情數則是不斷升溫，過去10天中有6天的每日病例數屢創新高，專家擔心印尼恐成為下一個印度，澳洲格里菲斯大學（Griffith University）環境與公衛中心教授布迪曼（Dicky Budiman）則指這一波疫情恐會在7月下旬或8月初達到高峰，每日確診數恐會增加到20萬例，但若是目前的防疫限制措施無效，單日確診數也有可能飆高到40萬例。

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