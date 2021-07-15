美參議院通過法案 禁止從中國新疆進口產品

美國聯邦參議院14日一致通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。圖為被中國稱作新疆職業訓練中心的門口。（路透資料照）

2021/07/15 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院14日一致通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），確保中國新疆維吾爾自治區強迫勞動生產的產品，不能進入美國市場。法案還必須在眾議院通過，能送交白宮待總統拜登簽署成法。

這項獲得美國兩黨支持的「防止維吾爾人強迫勞動法案」，將禁止製程中迫害新疆少數民族的產品進口，由於新疆原物料生產豐沛，法案涉及的產品相當廣泛，包含棉花、糖、番茄與煤炭等等，許多涉嫌強迫新疆少數民族勞動的成衣加工廠、製鞋廠的產品，也在禁止進口的名單內。

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《路透》報導，法案提出「可反駁推定」（rebuttable presumption），除非美國當局能提出證明，否則會假定新疆生產的所有產品都是由強迫勞動製造，根據1930年的《關稅法》，將會禁止進口。

提出法案的共和黨首席參議員盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，「我們不會對中共正在進行的反人類罪行視而不見，我們不會允許企業從可怕的虐待他人當中獲利。」

民主黨和共和黨的國會助理們表示，眾議院去年壓倒性通過一項類似的法案，他們預計「防止維吾爾人強迫勞動法案」將獲得眾議院的大力支持。

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