上海復星藉疫苗收集台港個資？ 港府回應了

《路透》日前報導，輝瑞／BNT疫苗的代理商上海復星醫藥與鴻海、台積電談判過程中，要求依照與香港的合約內容，取得台灣的醫療紀錄，但遭我方斷然拒絕。（資料照）

2021/07/15 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》日前報導，輝瑞／BNT疫苗的代理商上海復星醫藥與鴻海、台積電談判過程中，要求依照與香港的合約內容，取得台灣的醫療紀錄，但遭我方斷然拒絕。香港政府13日表示，相關報導嚴重失實和誤導，為此感到非常遺憾。

《路透》先前報導，鴻海、台積電採購輝瑞／BNT疫苗時，上海復星醫藥根據與香港政府的合約，與台灣2家科技公司進行談判，尋求獲得台灣的醫療紀錄。消息人士稱，這些條款最終並未出現在最終合約中。

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香港政府13日聲明指出，對於有外國媒體報導香港政府與復星醫藥，簽訂的採購協議中，有條款賦權復星收集香港疫苗接種者的個人資料，有關報道嚴重失實和誤導，並表示極度遺憾。

香港政府表示，政府澄清與復星簽訂的採購協議中並無任何條款涉及賦權或容許復星或任何第三方收集、取覽，或以任何方式獲取或使用疫苗接種者的個人資料。

香港政府說，特區政府一向高度重視個人訊息資料的保密性，尤其是醫療記錄和相關資料的保護，香港疫苗接種計畫在個人資料的收集和使用等方面都有清晰、嚴格的指導和程序，符合《個人資料（隱私）條例》的相關規定。

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