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    巴西總統連續打嗝超過10天 傳可能進行緊急手術

    巴西總統波索納洛（見圖）驚傳連續打嗝超過10天，他週三被送往首都「巴西利亞」的醫院治療，後續又轉院至聖保羅的醫院。（圖擷自Jair M. Bolsonaro推特）

    巴西總統波索納洛（見圖）驚傳連續打嗝超過10天，他週三被送往首都「巴西利亞」的醫院治療，後續又轉院至聖保羅的醫院。（圖擷自Jair M. Bolsonaro推特）

    2021/07/15 08:49

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）驚傳連續打嗝超過10天，他週三被送往首都「巴西利亞」的醫院治療，後續又轉院至聖保羅的醫院。《BBC》報導指出，波索納洛可能要接受緊急手術。

    外媒報導指出，13日時巴西總統府表示，波索納洛自3日進行植牙手術後就不斷打嗝，截至週三已連續打嗝10天，總統府表示當天波索納洛到首都「巴西利亞」（Brasilia）的軍事醫院接受檢查。

    起初醫護人員表示將進行1到2天的觀察，不過在2018年曾為波索納洛動過手術的醫生安東尼奧（Antonio Luiz Macedo）建議，波索納洛應到聖保羅的醫院，進行額外檢查，以判斷是否需要進行緊急手術。據指波索納洛已被轉至聖保羅的醫院，並對腸阻塞進行檢查。

    波索納洛的兒子則透露，目前波索納洛在說話方面有困難，已先從腹部抽取液體進行檢查，相信若要動刀也不會是大手術。總統府方面提到，波索納洛在轉院前已先服用鎮靜劑。雖然病況尚未明朗，但過去一天波索納洛的官方推特仍有持續發文，於15日稍早也曾PO文稱，「他很快就會回來，上帝保佑」。

    波索納洛逾2018年竟選擇曾被人刺傷腸道，後續動過幾次手術，加上先前曾確診武漢肺炎，因此外界關注其健康狀況。

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