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    多國質疑中國疫苗！美媒：對Delta變種病毒保護力不足

    多國質疑中國科興疫苗對Delta變種病毒的保護力不足。（路透資料照）

    多國質疑中國科興疫苗對Delta變種病毒的保護力不足。（路透資料照）

    2021/07/15 07:29

    〔即時新聞／綜合報導〕最早在印度發現的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒株迅速擴散，已蔓延到至少98個國家，許多研究認為遠高於初期版本病毒的傳染性。美國媒體報導，中國科興疫苗對Delta變種病毒的保護力，引發多國質疑，泰國和印尼都宣布，將為施打過科興疫苗的人，追加接種西方生產的疫苗。

    《華爾街日報》報導，泰國衛生部12日表示，接種過2劑科興疫苗的醫護人員，將接種由輝瑞（Pfizer）或阿斯特捷利康（AstraZeneca）製造的第3劑疫苗；而那些只打1劑科興疫苗的人，第2劑將接種AZ疫苗。泰國約有97%的醫護人員已接種科興疫苗。

    印尼上週表示，將為醫護人員接種莫德納（Moderna）的加強針。據印尼衛生部和醫生團體說，該國約90%的醫務人員已經接種2劑科興疫苗，但仍有數百人染疫，導致在確診數激增之際減損人力。

    印尼醫師協會的武肺小組表示，2月至6月期間，至少20名完全接種科興疫苗的印尼醫師死於武漢肺炎，而上個月死於武漢肺炎的48名醫師中，至少10人也完全接種科興疫苗。

    波斯灣島國巴林6月表示，該國已開始向接種過2劑國藥疫苗的易感染者，提供輝瑞疫苗的加強劑。

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