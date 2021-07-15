多方位發動攻勢！若台海戰爭爆發 美記者曝「共軍目標」

艾克塞指出，若爆發台海戰爭，解放軍的目標是將台灣團團包圍，從多個方位向台灣發動攻勢。圖為中國山東號航艦。（法新社檔案照）

2021/07/15 01:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國為台灣最大威脅，美國《富比士》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）指出，若爆發台海戰爭，解放軍的目標是將台灣團團包圍，從多個方位向台灣發動攻勢。

艾克塞表示，與過去不同，中國因軍力有所成長，現在可以從多方位對台灣發動攻勢，攻擊方向越多，台灣軍隊的防禦就越困難，解放軍正在組織1支部隊，由8艘071綜合登陸艦和3艘075型兩棲攻擊艦組成，可運送2.5萬名解放軍士兵；此外，中方還能組織其他兩棲部隊，讓每個隊伍每次運送數千名解放軍。

請繼續往下閱讀...

他指出，過去美國軍方曾表明，中國對台軍事行動有多種選擇，空中、海上封鎖，或全面兩棲入侵，侵犯台灣鄰近島嶼或台灣本島；美國國防情報局（DIA）也已報告，現在的解放軍能夠使用聯合兵種戰術，搭配多種途徑進行兩棲攻擊行動，因此，若有台海戰役，解放軍的進攻方向不會單一化。

艾克塞認為，這也意味著除了台灣西南部的沙灘之外，解放軍不得不選擇其他不理想的登陸地點，例如台灣北部多岩石的海岸，先前美國陸軍訓練與準則司令部的情報官員蘇利文（Ian Sullivan）在兵推中，就模擬過解放軍登陸新竹市海岸；「很明顯，在危機期間，解放軍的目的是包圍台灣」，艾克塞說。

「台灣東邊的菲律賓海是中國海軍航艦作戰地點之一」，艾克塞提到，但目前無從得知解放軍兩棲部隊是否會與航艦同行，艾克塞強調，台灣向美國購買的AGM-84魚叉反艦飛彈，可以瞄準中國的攻勢軸線發動反擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法