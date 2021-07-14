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    印尼單日確診近5.5萬 專家指疫情已失控

    印尼的單日確診2天前才破4萬例，今天即高達5萬4517例。印尼流行病學專家布迪曼指出，超高的陽性率代表疫情已失控，到處都是感染者。（法新社）

    印尼的單日確診2天前才破4萬例，今天即高達5萬4517例。印尼流行病學專家布迪曼指出，超高的陽性率代表疫情已失控，到處都是感染者。（法新社）

    2021/07/14 20:59

    〔中央社〕印尼的單日確診2天前才破4萬例，今天即高達5萬4517例，並新增991人不治。在澳洲任教的印尼流行病學專家布迪曼指出，超高的陽性率代表疫情已失控，到處都是感染者。

    印尼今天新增5萬4517例Covid-19（2019冠狀病毒疾病）個案，累計確診約267萬，新增991人死亡，共約6.9萬人不治，44.3萬人在治療或隔離，疑似患者19.2萬。

    印尼疫情急速攀升，7月6日單日新增確診首次突破3萬，12日突破4萬，2天後即突破5萬。根據統計，印尼的檢驗陽性率數值是30.1%，在雅加達則是41％。

    澳洲格里菲斯大學（Griffith University）環境與公衛中心教授布迪曼（Dicky Budiman）今天回覆中央社詢問時指出，陽性率是控制疫情的指標，根據世界衛生組織（WHO）標準，陽性率在5%至10%之間表示無法找出社區多數感染源。

    對於印尼超高的陽性率，布迪曼說，這代表無法找出感染者、無法追蹤接觸者，無法控制疫情，因此確診數激增；雅加達每10個人就有4至5個人感染，到處都是感染者，雅加達的篩檢與追蹤是比較好的，尚且如此，其他地方面臨同樣問題。

    布迪曼今天在學術討論網站The Conversation撰文指出，印尼篩檢率低的原因在於政府沒有普遍提供免費篩檢，只有出現症狀，以及與確診者接觸的人，可以在醫療機構免費篩檢，篩檢費昂貴讓很多人不願意做篩檢。

    印尼去年10月開始限制核酸檢驗（PCR）費用不超過90萬印尼盾（約新台幣1800元），更早前需要200萬至250萬印尼盾（約新台幣2000元至2500元）。雅加達現在做抗原篩檢約需要20萬印尼盾左右（新台幣400元）。

    布迪曼說，篩檢、追蹤、隔離是控制疫情的主要策略，印尼至今仍無法落實，現在政府實施減少人員流動等緊急措施只有輔助作用，如果有效，他預期7月底或8 月初高峰期的單日新增確診會有20萬例，如果無效，可能會到40萬例。

    根據「用數據看世界」（Our World In Data）至7 月12日統計，印尼最近7天的篩檢率已是疫情後的最高點，但每千人仍只有0.5人篩檢，低於世界衛生組織每千人至少有一人篩檢的建議，印尼3/4的省分低於上述標準。

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