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    再槓中國！ 美戰鬥艦南海實彈演練

    「查爾斯頓號」在南海展開射擊演習。（圖擷取自美國國防視覺資訊發布服務單位「DVIDS」）

    「查爾斯頓號」在南海展開射擊演習。（圖擷取自美國國防視覺資訊發布服務單位「DVIDS」）

    2021/07/14 21:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍持續在南海「秀肌肉」！繼派出伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65）在西沙群島海域宣示自由航行，讓北京跳腳之後，目前美國海軍在西太平洋海域部署的2艘獨立級瀕海戰鬥艦「杜爾沙號」（LCS-16）和「查爾斯頓號」（LCS-18）近日雙雙巡航南海，後者更展開實彈射擊演習，展示武力。

    美國海軍13日公布的照片，顯示「查爾斯頓號」在南海某處水域，以57公釐的MK-110型快砲展開例行演習，向海上目標開火；船員則維修MQ8B無人直升機。同樣位處南海的另一瀕海戰鬥艦「杜爾沙號」，則與「紀德號」驅逐艦（USS Kidd DDG-100）編隊航行。

    據《美國海軍研究學會新聞》（USNI）此前報導，經過十多年的反覆研究後，美國海軍正推動將瀕海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）部署到太平洋海域。據美軍官員透露，中國人民解放軍海軍在南海行動時，特別關注這些獨立級瀕海戰鬥艦的動向，甚至不惜一次出動3艘軍艦跟監1艘美軍LCS。

    目前，美國海軍已經將LCS當做「水面戰的支持平台」，主要為支援陸戰隊的戰略任務。「查爾斯頓號」與「杜爾沙號」目前正在西太平洋展開輪調部署，美國海軍計劃今年底前再派兩艘瀕海戰鬥艦進駐區內，明年底前或增加一倍由4艘變8艘。

    「杜爾沙號」在南海與「紀德號」驅逐艦（右）編隊航行。（圖擷取DVIDS）

    「杜爾沙號」在南海與「紀德號」驅逐艦（右）編隊航行。（圖擷取DVIDS）

    「杜爾沙號」13日在菲律賓海巡航。（圖擷取DVIDS）

    「杜爾沙號」13日在菲律賓海巡航。（圖擷取DVIDS）

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