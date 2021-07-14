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    新加坡本土案例大增56例 夜店群聚感染成隱憂

    新加坡爆KTV夜店群聚感染，今天新增56起確診本土案例，創連月來的新高。（法新社）

    新加坡爆KTV夜店群聚感染，今天新增56起確診本土案例，創連月來的新高。（法新社）

    2021/07/14 21:01

    〔中央社〕新加坡爆KTV夜店群聚感染，今天新增56起確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的本土案例，創連月來的新高，其中多達41人與KTV感染群有關，包括「世界夢號」郵輪確診乘客。

    星媒報導，這名40歲乘客是一名確診越南陪酒女郎的密切接觸者，兩人在他登船前有接觸。

    新加坡連續2週的單日新增本土案例大多維持在個位數，昨天卻上升至19例。衛生部今天表示，初步確認新增56例本土案例，其中41人屬於KTV夜店感染群；另有4起境外移入，全國累計6萬2804人確診。

    到目前為止，與KTV夜店感染群相關的確診人數已擴大至53人。

    新加坡衛生部長王乙康接受星媒訪問時表示，預計KTV夜店感染群將出現更多確診病例，很可能形成一個「非常大的感染群」。

    他說，當局已檢測100多名曾到KTV夜店的訪客以及近100名職員，但他們多是透過「合力追蹤」等接觸者追蹤應用程式找出的密切接觸者，數據恐怕不夠全面，呼籲所有曾到過KTV夜店的訪客主動接受檢測。

    新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）表示，KTV夜店感染群的首個確診病例是一名持有短期探訪證的越南籍女子，於11日出現急性呼吸道感染症狀而到診所就醫、檢測，確診後被送往醫院。

    麥錫威說，調查發現，這名越南籍女子曾到訪多家KTV夜店，她的同住者也陸續確診。

    衛生部昨天表示，一些在當地工作的越南陪酒女郎確診感染COVID-19，他們經常造訪在疫情期間以餐飲店型態經營的卡拉OK或夜店。調查發現，鑫天地（Club De Zara）、Club Dolce、WU Bistro等夜店場所可能有病毒傳播。

    除了上述地點，衛生部也呼籲近期曾到訪一代佳人卡拉OK廳（Supreme KTV）、一代佳麗卡拉OK廳（Empress KTV）的民眾主動接受檢測。

    在疫情期間，這些夜店場所不得經營卡拉OK，因此轉做餐飲生意。

    另外，星夢郵輪「世界夢號」（World Dream）傳出一名乘客疑似確診COVID-19後，這艘載有1645名乘客、1249名船員的郵輪提前於今早6時許返抵新加坡，停靠於濱海灣郵輪中心。

    報導指出，這名40歲乘客被送往醫院後，已確認感染COVID-19。當局正在進行追蹤接觸者的工作，與上述確診者有密切接觸的人都將收到隔離令，其他乘客在強制接受抗原快速檢測後才能離開濱海灣郵輪中心；船員須每7天輪流定期採檢，郵輪也將進行徹底清潔。

    此外，王乙康表示，新加坡目前已有7成人口接種至少一劑疫苗，4成人口完整接種2劑疫苗，抗疫韌性高於以往。12日才擴大放寬餐廳內用人數至最多5人一桌的措施，將維持不變，不過，有鑒於社區裡恐有病毒傳播，提醒民眾盡量減少社交。

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