帥哥網紅自爆對炮友謊稱不孕 無套激戰多女下場慘了...

西班牙網紅達雷奇近日自曝向多名性伴侶謊稱不孕，說服對方無套發生關係。（圖擷取自Naim Darrechi IG）

2021/07/14 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一名帥哥網紅日前拍片自曝他曾多次向性伴侶謊稱不孕，說服對方答應無套發生關係，消息一出馬上引起撻伐。雖然該網紅事後出面道歉，但仍平息不了輿論，甚至引來當局注意，恐面臨檢方調查。

綜合外媒報導，在影音平台抖音（Tiktok）擁有超過2600萬粉絲的19歲網紅達雷奇（Naim Darrechi），今年5月就曾在抖音上譴責墮胎，招致抨擊；近日與西班牙Youtuber「Mostopapi」合作拍影片時，達雷奇又透露自己覺的保險套很難用，雖然他從來沒用過，但性伴侶們沒人因此懷孕，之後他就時常謊稱自己不孕，說服和他上床的女孩無套發生性行為。

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言論一出再次引起西班牙網友撻伐，有人還痛斥達雷奇的行為可能會傳播性病。達雷奇事後也趕緊在IG發文道歉，坦言自己的發言非常不恰當，自己常常沒有意識到身為網紅的社會責任，不經大腦說出一些誤導大眾的言論。

網友怒火沒有因為達雷奇道歉平息，甚至引來當局關注。西班牙平等大臣蒙特羅（Irene Montero）認為，一個擁有2600萬粉絲的網紅竟向粉絲炫耀自己誆騙性伴侶不戴套，這次事件凸顯合意性交的重要性，她已要求西班牙檢方調查達雷奇的言論是否屬實；若調查結果是真的，當局將會確認那些被達雷奇欺騙的女性身分。

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