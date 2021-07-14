為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    帥哥網紅自爆對炮友謊稱不孕 無套激戰多女下場慘了...

    西班牙網紅達雷奇近日自曝向多名性伴侶謊稱不孕，說服對方無套發生關係。（圖擷取自Naim Darrechi IG）

    西班牙網紅達雷奇近日自曝向多名性伴侶謊稱不孕，說服對方無套發生關係。（圖擷取自Naim Darrechi IG）

    2021/07/14 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一名帥哥網紅日前拍片自曝他曾多次向性伴侶謊稱不孕，說服對方答應無套發生關係，消息一出馬上引起撻伐。雖然該網紅事後出面道歉，但仍平息不了輿論，甚至引來當局注意，恐面臨檢方調查。

    綜合外媒報導，在影音平台抖音（Tiktok）擁有超過2600萬粉絲的19歲網紅達雷奇（Naim Darrechi），今年5月就曾在抖音上譴責墮胎，招致抨擊；近日與西班牙Youtuber「Mostopapi」合作拍影片時，達雷奇又透露自己覺的保險套很難用，雖然他從來沒用過，但性伴侶們沒人因此懷孕，之後他就時常謊稱自己不孕，說服和他上床的女孩無套發生性行為。

    言論一出再次引起西班牙網友撻伐，有人還痛斥達雷奇的行為可能會傳播性病。達雷奇事後也趕緊在IG發文道歉，坦言自己的發言非常不恰當，自己常常沒有意識到身為網紅的社會責任，不經大腦說出一些誤導大眾的言論。

    網友怒火沒有因為達雷奇道歉平息，甚至引來當局關注。西班牙平等大臣蒙特羅（Irene Montero）認為，一個擁有2600萬粉絲的網紅竟向粉絲炫耀自己誆騙性伴侶不戴套，這次事件凸顯合意性交的重要性，她已要求西班牙檢方調查達雷奇的言論是否屬實；若調查結果是真的，當局將會確認那些被達雷奇欺騙的女性身分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    偷拍女友洗澡影片 渣男被分手後竟PO網報復
    2021/07/05 09:32

    偷拍女友洗澡影片 渣男被分手後竟PO網報復
    「最渣前任」敗訴！具荷拉前男友怒控網友惡評 判決關鍵曝光
    2021/07/02 12:04

    「最渣前任」敗訴！具荷拉前男友怒控網友惡評 判決關鍵曝光

    換屋最佳時機 東勢全齡防疫健康宅
    性侵前女友判刑逃亡又涉性侵網友 「台中羅志祥」要吃牢飯了
    2021/07/01 17:10

    性侵前女友判刑逃亡又涉性侵網友 「台中羅志祥」要吃牢飯了
    網PO「渣男民宿老闆騙炮」引熱議 台南新美街區發聲明澄清
    2021/06/26 00:20

    網PO「渣男民宿老闆騙炮」引熱議 台南新美街區發聲明澄清
    國際今日熱門
    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為
    2021/07/14 10:56

    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為

    Delta病毒肆虐！土耳其確診Delta人數1週內增加近3倍
    2021/07/13 23:42

    Delta病毒肆虐！土耳其確診Delta人數1週內增加近3倍

    中共洗腦魔掌伸入香港幼稚園 前黨校教授嘆：未來中國弱智化...
    2021/07/13 22:17

    中共洗腦魔掌伸入香港幼稚園 前黨校教授嘆：未來中國弱智化...

    葉倫呼籲歐美共同抵制中俄惡行 中國外交部跳腳
    2021/07/13 22:39

    葉倫呼籲歐美共同抵制中俄惡行 中國外交部跳腳

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播