最小才12歲！20歲渣男連搞3名小女友 2人懷孕產子

新加坡1名20歲男子被控訴接連搞上3名小女友，最小的1名年僅12歲，還讓15歲、18歲的小女友各自產下1子。示意圖。（情境照）

2021/07/14 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡1名20歲渣男被控訴接連搞上3名小女友，最小的1名年僅12歲，還讓15歲、18歲的小女友各自產下1子，20歲男子面臨22項罪名，包括妨害性自主、蓄意傷人和恐嚇等。

根據新加坡《新明日報》報導，新加坡法院指出，由於被告部分犯行時間尚未年滿18歲，因此不得公布姓名，他2017年17歲時，在該年1月至8月間與1名15歲少女交往，每月平均發生2到3次性行為，少女在2018年初才發現自己懷孕，2018年3月前往醫院產檢，院方因而通報警方，少女目前已將孩子生下獨力扶養。

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此外，被告在2019年8月至2020年9月，與1名18歲女子成為情人，女子在去年3月發現懷有身孕，去年7月將孩子生下，不料，兩人相處並不順遂，18歲女子控訴男方多次在交往期間使用暴力，去年1月禁止少女出門，雙方大吵後男子賞了女方1個耳光，並且還踹她的背；去年2月用菜刀恐嚇要砍女方；9月在電話中揚言燒毀女方住所。

法院並無透露被告與12歲小女友的交往細節，法官表示，被告目前已經認罪，因年紀才20歲，法官要檢方提出緩刑觀察、觀護等報告，案件將在8月11日宣判。

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