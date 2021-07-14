希臘16日起進入室內需掃健康條碼 餐廳只服務「坐著」顧客

希臘發展與投資部長喬治亞迪斯（見圖）表示，從7月16日起至8月31日，餐廳、酒吧等室內場所將只接受已接種疫苗和僅服務坐著的顧客，且進入這些場所皆需出示個人健康狀況的QR CODE。（歐新社）

2021/07/14 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒蔓延全球，許多歐洲國家積極推動接種疫苗，希臘發展與投資部長喬治亞迪斯（Adonis Georgiadis）表示，從7月16日起至8月31日，餐廳、酒吧等室內場所將只接受已接種疫苗和僅服務坐著的顧客，且進入這些場所皆需出示個人健康狀況的手機條碼。

綜合外媒報導，希臘總理米佐塔基斯12日透露，安養院工作人員12日起強制接種疫苗，醫護相關人員則從9月1日開始強制接種，如在8月31日前沒有完整接種者將不可使用公共室內空間。

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喬治亞迪斯緊接著在13日宣布，自7月16日起至8月31日，所有國民或旅客進入餐廳、酒吧以及劇院等室內場所，必需先接種疫苗，且只會服務「坐著」的顧客，不允許任何站立式娛樂，場所容量限制為85%。

當局同時推出一個「COVID FREE GR」App提供民眾下載，民眾進入店家須提供條碼給餐廳掃描以確診個人健康狀況。

喬治亞迪斯補充，所有成年人皆須憑藉已接種疫苗證明才可進入室內空間，僅有低於18歲以下未成年者，可持陰性篩檢結果進入室內。

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