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    德國外長：中俄利用疫苗取得政治目的

    德國外交部長馬斯13日指控中國和俄羅斯利用發放COVID-19疫苗來達到政治需求。（中央社）

    德國外交部長馬斯13日指控中國和俄羅斯利用發放COVID-19疫苗來達到政治需求。（中央社）

    2021/07/14 15:10

    〔中央社〕德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天指控中國和俄羅斯把COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）利用發放疫苗來達到政治需求。他更直指這兩國本意是增加自身影響力，而非拯救人命。

    美聯社報導，馬斯表示，俄羅斯和中國都擅長公開宣傳他們發放多少疫苗給其他國家，但兩國其實另有居心。

    他說：「我們注意到，尤其是中國，疫苗供應也被用來對各國提出明確政治要求。」

    他參訪美國密西根州卡拉馬朱（Kalamazoo）輝瑞大藥廠（Pfizer）生產設施期間，向媒體表示，各國應該拒絕這種行為。

    他說：「這樣的事根本不該發生，要予以避免，我們不能光是批評，而是必須確保受影響的國家有替代方案。」

    他表示：「而替代方案就是我們現有的疫苗，我們當然希望盡可能的把疫苗提供給全世界最多的國家和地區。」

    如此一來，「俄羅斯和中國就無法繼續用這種方式從事他們困難的疫苗外交，而他們唯一的企圖就是增加自身的影響力，未必一開始就是為了拯救人們性命」。

    中國官員日前表示，中國正提供近40個非洲國家冠狀病毒疫苗，但稱此舉純粹出自於利他因素。

    上個月，日內瓦多位外交官員告訴美聯社，中國施壓烏克蘭，透過威脅扣住中製疫苗，來讓烏克蘭不再支持有關進一步檢視中國新疆人權問題的呼聲。

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