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    英國解封「高風險實驗」 梅克爾︰更多人打疫苗才會放寬防疫

    德國總理梅克爾昨（13）日表示，盼更多人能去接種疫苗，否則不會放寬防疫措施。（法新社）

    德國總理梅克爾昨（13）日表示，盼更多人能去接種疫苗，否則不會放寬防疫措施。（法新社）

    2021/07/14 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕英國計畫19日如期解封，歐洲多國面臨須放寬或維持防疫措施的艱難抉擇，對此德國總理梅克爾昨（13）日表示，盼更多人能去接種疫苗，否則不會放寬防疫措施。

    據《路透》報導，英國首相強森計畫19日大解封，稱要「學習與病毒共存」，被德國官方批為「高風險的實驗」。

    報導指出，德國昨日新增646例確診，較上週單日平均確診數略增一些，對於是否要放寬防疫措施，梅克爾表示，「重點是有多少人接種疫苗，若更多人接種，我們離自由就越來越近」。

    梅克爾表示，為不讓經濟受影響，會盡量不採取封城措施，但呼籲民眾遵守安全社交距離等規範，即使已經接種疫苗也一樣。

    目前德國約有43%的人口已接種2劑疫苗，對於是否仿效法國，強制特定族群接種疫苗，梅克爾表示不會，認為強制接種會降低民眾對政府的信任。

    梅克爾的防疫觀念與道德委員會主席布思（Alena Buyx）相同，布思認為起碼要過半人口接種2劑才能放寬防疫措施。布思也表示，雖然英國有超過三分之二的成人已接種2劑，下週大解封仍是「高風險的實驗」。

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