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    軍情動態》囧了！過彎太快 俄戰車四腳朝天翻在高速公路上...

    俄羅斯庫頁島日前發生一起交通事故，一台軍用的古董級T-80主力戰車，竟四腳朝天地翻覆在路上，嚇壞不少路人。（圖翻攝自Belgian Military Interests官方臉書）

    俄羅斯庫頁島日前發生一起交通事故，一台軍用的古董級T-80主力戰車，竟四腳朝天地翻覆在路上，嚇壞不少路人。（圖翻攝自Belgian Military Interests官方臉書）

    2021/07/14 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕尷尬了！俄羅斯庫頁島（Sakhalin，俄稱薩哈林島）日前發生一起離譜意外，俄國軍方日前在運送一輛古董級T-80主力戰車（T-80BV）時，重達40噸的戰車竟然不慎翻覆，就這樣四腳朝天地橫躺在公路上，還差點撞上民眾的車輛，所幸無人傷亡，戰車也無嚴重損壞。

    根據俄媒《The Moscow Times》引述《Новости Сахком》報導，本月12日下午3時，俄羅斯載運軍事器材的拖板車司機，運送一台T-80主力戰車，駛入當地南薩哈林斯克（Yuzhno-Sakhalinsk）的高速公路上時，戰車竟不慎從拖板車上墜落，四腳朝天地橫躺在路中央，還差點撞上民眾的車輛。

    報導指出，根據路人所目擊的畫面，這輛T-80戰車當時履帶懸空、坦克車上的主炮塔還在柏油路面上刺出了一個大洞，所幸沒有造成人員傷亡，而《Новости Сахком》也拍到了士兵、裝甲救濟車等救災人員，緊急到場協助把戰車「吊掛扶正」的影片。

    報導提到，俄羅斯東部軍區武裝部隊則指出，翻覆的T-80戰車造價約300萬美元（約新台幣8400萬元），戰車表面與主炮塔部分有輕微磨損，沒有造成嚴重的損壞，載運戰車的拖板車司機事後也坦言，應是過彎速度太快才會造成意外。

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