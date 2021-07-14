多重因素相互影響... 美國單日確診人數比3週前多1倍

美國新增確診數不斷上升，部分州接種率仍遠低於平均。（法新社）

2021/07/14 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒持續蔓延，同時也讓美國的單日新增確診數不斷上升，與3週前相比呈現翻倍增長趨勢。

根據《美聯社》報導，美國單日新增確診數之所以不斷成長，主要源自於3個影響因素，包括Delta變種病毒快速蔓延、部分州疫苗接種率低，以及7月4日國慶日當天各地舉行聚會。美國週一約新增2萬3600例確診，是6月23日當天新增1萬1300例的兩倍之多。

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據美國美國疾病控制與預防中心 （CDC）統計，近兩週內確診病例增幅最大的5個州，在疫苗接種率方面都比其他州還低，包括內華達州50.9%、猶他州49.5%、密蘇里州45.9%、阿肯色州43%、路易斯安那州39.2%。

在單日新增確診病例增加的狀況下，加州洛杉磯縣和密蘇里州聖路易斯等地衛生當局皆強化防疫措施，呼籲已接種疫苗者在公共場所要戴口罩。芝加哥衛生當局則在週二宣布，來自密蘇里州和阿肯色州的未接種疫苗的旅客，在進入芝加哥時必須隔離10天，或是持有檢測陰性證明才能進入芝加哥。密西西比州住院人數在過去3週內大增，官員建議65歲以上及罹患慢性病者應遠離室內大型聚會。

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