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    首頁　>　國際

    美國更新商業警示 供應鏈涉及新疆強迫勞動恐觸法

    2021/07/14 00:39

    〔中央社〕拜登政府今天更新新疆供應鏈商業警示，明確指出中共在新疆犯下種族滅絕與違反人道罪，呼籲美企若不退出新疆相關供應鏈、創業或投資項目，有很高風險可能觸法。

    美國國務院、財政部、商務部、國土安全部、貿易代表署（USTR）與勞動部等跨部門機構，今天聯合發布更新版新疆供應鏈商業警示，提醒企業涉及新疆供應鏈與投資可能面臨的風險，包括觸犯美國法律。

    相較去年7月首次發布的警示版本，在前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、現任國務卿布林肯（Antony Blinken）相繼認定中共在新疆對維吾爾族與其他少數民族進行「種族滅絕」（genocide）後，今天更新版警示首度加入相關字詞。

    更新版商業警示指出，中國政府持續在新疆對維族及其他少數民族進行種族滅絕，並犯下監禁、虐待、性侵、強迫節育與迫害等違反人道罪行，包括透過強迫勞動、對人民宗教信仰、言論與遷徙自由加諸嚴酷（draconian）限制。

    商業警示表示，與新疆地區運作、供應鏈或勞工有潛在接觸或關聯的企業與個人，應了解與涉及新疆人權侵犯的實體或個人來往，可能帶來的重大商譽、經濟與法律風險。相關人權侵犯作為包含強迫勞動與侵入式監控，但不僅限於此。

    有鑒於當地人權侵害嚴重程度與範圍，商業警示提醒美國企業與個人，若不退出新疆相關供應鏈、創業或投資項目，有很高風險可能觸犯美國法律。

    商業警示舉例，潛在法律風險包括觸犯禁止強迫勞動的法條，像是明知或不顧創投項目涉及強迫勞動，仍參與並從中獲利。另外也可能因與遭制裁人士往來觸法，抑或是違反出口管制或進口禁令等。

    警示列出被認為有使用強迫勞動的20大產業，包含農業、手機產業、棉花製品、糖業、紡織業、建築業、電子產品組裝、假髮與髮飾等。但警示提醒，名單並不完全，上榜也不代表該產業所有商品都涉及強迫勞動。

    根據更新版警示，為了反制中國在新疆行徑，美方已多方採取作為，例如將12家中企列入暫扣令（WRO）名單、65個中國實體或企業列入出口管制實體清單（Entity List），也有2個中國政府機構與8名前、現任新疆官員遭經濟制裁。

    布林肯今天同步發聲明強調，美國會透過政府整體努力並與私部門、盟友密切合作，持續推動為中國暴行與其他人權侵犯行徑向其究責。（編輯：陳政一）

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