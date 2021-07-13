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    美3歲男童拔牙過世 警方：可能和過敏有關

    薩帕塔在牙醫幫他注射麻醉藥後，臉開始腫脹，脈搏也越來越慢，牙醫急忙幫他實施實施心肺復甦（CPR）並送醫，可惜最終仍不治身亡，此為示意圖，與新聞無關。（歐新社檔案照）

    薩帕塔在牙醫幫他注射麻醉藥後，臉開始腫脹，脈搏也越來越慢，牙醫急忙幫他實施實施心肺復甦（CPR）並送醫，可惜最終仍不治身亡，此為示意圖，與新聞無關。（歐新社檔案照）

    2021/07/13 23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名3歲的男童和媽媽前往牙醫診所拔牙，沒想到，牙醫注射麻醉藥後，男童臉部開始腫脹且脈搏變慢，雖然牙醫急忙幫男童實施心肺復甦（CPR），並送醫搶救，但仍回天乏術，警方發言人表示，男童的死因可能和過敏有關，但警方沒有對此案件展開刑事調查。

    綜合外媒報導，美國3歲男童薩帕塔（Abiel Valenzuela Zapata）因為蛀牙，所以和媽媽巴倫蘇埃拉（Nancy Valenzuela）6日前往威奇託（Wichita）的兒童牙醫診所拔牙，沒想到，牙醫幫薩帕塔注射麻醉藥後，他的臉頰開始腫脹，脈搏也越來越慢。

    牙醫發現不對勁後，連忙幫薩帕塔實施心肺復甦（CPR），並打911將他送醫，但經過搶救薩帕塔仍不治身亡。

    牙醫向警方表示，他從沒遇過類似的情況，而且薩帕塔沒有任何已知的藥物或食物過敏史，威奇托警方則表示，薩帕塔的死因可能和過敏有關，並表示警方目前沒有展開刑事偵查。

    薩帕塔的媽媽巴倫蘇埃拉自責的說「作為一個母親，我覺得自己辜負了他，因為我沒有保護好我的兒子，我現在唯一可以做的，就是為他查出真相，希望能引起人們的注意」。

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