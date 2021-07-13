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    4月才發生！伊拉克醫院又因氧氣瓶爆炸火災 至少66死

    伊拉克南部城市納西里耶（Nasiriyah）的胡賽因教學醫院（al-Hussein Teaching Hospital）發生大火，初步調查顯示，火災是由於電線短路蔓延到氧氣罐所引起。（法新社）

    伊拉克南部城市納西里耶（Nasiriyah）的胡賽因教學醫院（al-Hussein Teaching Hospital）發生大火，初步調查顯示，火災是由於電線短路蔓延到氧氣罐所引起。（法新社）

    2021/07/13 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克南部一家收治武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病患的醫院發生火災，死亡人數增加至66人，對此，憤怒群眾聚集在停屍間，指責地方政府疏忽大意。

    綜合外媒報導，當地警方表示，伊拉克南部城市納西里耶（Nasiriyah）的胡賽因教學醫院（al-Hussein Teaching Hospital）發生大火，初步調查顯示，火災是由於電線短路蔓延到氧氣罐所引起，氧氣罐隨後發生爆炸。

    今年4月，伊拉克首都巴格達一間醫院才發生過重大火災，造成82死，110人受傷，起火原因同樣是氧氣瓶爆炸導致。

    伊拉克人權委員會（Human Rights Commission）委員巴雅提（Ali Bayati）表示，「幾個月後再次發生此等悲劇，意味著仍然沒有採取足夠的措施，來防止意外發生」。

    在納西里耶的停屍間的人們，等著接收親屬們的屍體，憤怒的情緒也在人群中蔓延。一名受訪者表示，「對火災沒有快速反應，又沒有足夠的消防員，生病的人被燒死，這是一場災難」。

    一名醫院的醫生接受採訪時拒絕透露姓名，他說，他值班結束幾個小時後就發生了火災，還說，「醫院沒有消防灑水系統，甚至連簡單的火災警報器都沒有」。他補充，「過去三個月以來，多次反映過，只要一個菸頭隨時都可能產生悲劇，但每次從衛生官員那都得到一樣的答案：『我們沒有錢』」。

    在納西里耶的停屍間的人們，等著接收親屬們的屍體，憤怒的情緒也在人群中蔓延。（法新社）

    在納西里耶的停屍間的人們，等著接收親屬們的屍體，憤怒的情緒也在人群中蔓延。（法新社）

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