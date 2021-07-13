傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

外媒預告，美國本週將發布警告，指由於中國對香港控制日增，當地美企將面臨更多風險。此外美國也準備就北京在香港、新疆的行動，對中施加更多制裁。圖為美國現任總統拜登。（美聯社）

2021/07/13 20:30

〔中央社〕外媒預告，美國本週將發布警告，指由於中國對香港控制日增，當地美企將面臨更多風險。此外美國也準備就北京在香港、新疆的行動，對中施加更多制裁。

英國「金融時報」（Financial Times）引述3名消息人士說法稱，在港美企可能面對的威脅包括中國政府有能力取得外國公司儲存在港的資料，以及近日通過、讓北京得以反制制裁中國組織與個人的「反外國制裁法」。

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5名知情人士透露，拜登政府將於今日稍晚更新川普政府去年對新疆發出的警告。當局將建議美國公司確保其供應鏈不涉及新疆強迫勞動，否則可能面臨法律風險。

不具名官員表示，「上述建議的重點是要強調，如果你不退出這些供應鏈，你就可能違反美國法律。我們想跟商界說清楚…他們必須了解，一旦他們與涉及侵犯人權的實體來往，將面臨商譽、經濟和法律上的風險」。

除發布警告，美國總統拜登還計劃在本週內就北京鎮壓香港民主運動，以及對新疆維吾爾人實施種族滅絕，宣布對中施加更多制裁。

警告內容將提及最近發生的事件，如黎智英所有的「蘋果日報」被迫關門大吉。這也將是拜登政府首度發布涉港商業建議。

上週美國商務部將14家中企列入出口黑名單，並稱這些公司參與新疆人權侵犯及監控活動。北京則批評此舉屬於「無理打壓」，並矢言採取「必要措施」因應。

此外，白宮也在考慮一項政策，允許面臨政治迫害風險的香港公民，在簽證到期後續留美國。目前上述政策仍在辯論中，預計不會納入本週宣布的一系列行動。

這項最新警告勢將觸發香港眾多美企的反應。據統計，香港美國商會（American Chamber of Commerce in Hong Kong）2020年共有超過1200名會員，還有282家美國公司將區域總部設在香港。

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