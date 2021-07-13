為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國「機器鯊魚」水下無人機現身！外媒點破「比不上美國」

    中國7月5日至7日在「北京國家會議中心」舉辦「第七屆中國軍事智能裝備博覽會」，會中展出一款「機器鯊魚」軍用無人機。（圖取自微博）

    中國7月5日至7日在「北京國家會議中心」舉辦「第七屆中國軍事智能裝備博覽會」，會中展出一款「機器鯊魚」軍用無人機。（圖取自微博）

    2021/07/13 20:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國7月5日至7日在「北京國家會議中心」舉辦「第七屆中國軍事智能裝備博覽會」，會中展出一款「機器鯊魚」軍用無人機，不過，外媒點破「比不上美國」。

    綜合中媒報導，博覽會展出的「機器鯊魚」無人機採用擺尾游動的行進方式，增強仿生效果，機身上安裝許多感應器，使用全視野技術達到360度監控視線，並透過中國國產電池，讓無人機在高度運轉的情況下續航力達到6到8小時，機身表面塗料能吸收聲納防止受到探測，可近距離刺探敵艦。

    美國《國家利益》國防編輯奧斯本（Kris Osborn）對此表示，美國海軍目前正在部署各種新型海底無人機，包括小型掃雷無人機和大型潛艦式武裝魚雷無人機，中國的「機器鯊魚」無人機由於確切規格未明，因此無法與美國現役無人機拿來相比，奧斯本認為，無人機優劣的關鍵指標，在於信息傳遞能力，與海中探測的範圍大小。

    奧斯本提到，美國海軍致力於快速的海底數據共享能力，雷神公司也正在研發一款透過無線海底網路自主演算的無人機，可以發現、跟蹤、摧毀敵方目標，中國的「機器鯊魚」無人機可能使美軍面臨更大風險，但美國海軍已經在海面下發展、布局多年，中國這款無人機似乎「很難與美國並駕齊驅」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「 防止中國武統台灣」 美太平洋艦隊司令：這是我的職責
    2021/07/02 19:02

    「 防止中國武統台灣」 美太平洋艦隊司令：這是我的職責
    美軍抗中利器！台海若爆戰爭 美記者曝「削弱中國艦隊計畫」
    2021/06/10 06:07

    美軍抗中利器！台海若爆戰爭 美記者曝「削弱中國艦隊計畫」

    首參奧運王星皓盼用好表現鼓舞台灣
    台海軍情》海軍司令劉志斌出席美印太司令交接 典禮未見解放軍將領
    2021/05/01 15:31

    台海軍情》海軍司令劉志斌出席美印太司令交接 典禮未見解放軍將領
    習近平想當毛澤東！ 澳洲前總理陸克文曝美必護台原因
    2021/02/18 06:22

    習近平想當毛澤東！ 澳洲前總理陸克文曝美必護台原因
    台灣應善用民主優勢攻心！前共軍中校：中共將面臨更大危機
    2021/02/05 00:43

    台灣應善用民主優勢攻心！前共軍中校：中共將面臨更大危機
    國際今日熱門
    痛心！母親吻竟導致病毒感染 新生兒僅出生11天不幸夭折
    2021/07/12 23:51

    痛心！母親吻竟導致病毒感染 新生兒僅出生11天不幸夭折

    是因為這樣？3000萬不是捐給中央 LG越南廠員工打不到疫苗
    2021/07/12 21:15

    是因為這樣？3000萬不是捐給中央 LG越南廠員工打不到疫苗

    歐盟通過決議：將派兵助莫三比克平亂
    2021/07/12 21:03

    歐盟通過決議：將派兵助莫三比克平亂

    陪葬品選這些恐引爆！應以鮮花、照片、手寫信等替代
    2021/07/12 22:52

    陪葬品選這些恐引爆！應以鮮花、照片、手寫信等替代

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播