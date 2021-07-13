中國「機器鯊魚」水下無人機現身！外媒點破「比不上美國」

中國7月5日至7日在「北京國家會議中心」舉辦「第七屆中國軍事智能裝備博覽會」，會中展出一款「機器鯊魚」軍用無人機。（圖取自微博）

2021/07/13 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國7月5日至7日在「北京國家會議中心」舉辦「第七屆中國軍事智能裝備博覽會」，會中展出一款「機器鯊魚」軍用無人機，不過，外媒點破「比不上美國」。

綜合中媒報導，博覽會展出的「機器鯊魚」無人機採用擺尾游動的行進方式，增強仿生效果，機身上安裝許多感應器，使用全視野技術達到360度監控視線，並透過中國國產電池，讓無人機在高度運轉的情況下續航力達到6到8小時，機身表面塗料能吸收聲納防止受到探測，可近距離刺探敵艦。

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美國《國家利益》國防編輯奧斯本（Kris Osborn）對此表示，美國海軍目前正在部署各種新型海底無人機，包括小型掃雷無人機和大型潛艦式武裝魚雷無人機，中國的「機器鯊魚」無人機由於確切規格未明，因此無法與美國現役無人機拿來相比，奧斯本認為，無人機優劣的關鍵指標，在於信息傳遞能力，與海中探測的範圍大小。

奧斯本提到，美國海軍致力於快速的海底數據共享能力，雷神公司也正在研發一款透過無線海底網路自主演算的無人機，可以發現、跟蹤、摧毀敵方目標，中國的「機器鯊魚」無人機可能使美軍面臨更大風險，但美國海軍已經在海面下發展、布局多年，中國這款無人機似乎「很難與美國並駕齊驅」。

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