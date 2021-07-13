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    日警破獲竊車集團 專偷智慧型鑰匙啟動高級車

    日本竊車集團專門利用電子設備竊取智慧型鑰匙啟動的日系高級車，總計偷走169輛車。（彭博）

    日本竊車集團專門利用電子設備竊取智慧型鑰匙啟動的日系高級車，總計偷走169輛車。（彭博）

    2021/07/13 17:18

    〔中央社〕日本警方日前破獲竊車集團，專門利用電子設備竊取智慧型鑰匙啟動的日系高級車，總計偷走169輛車，被害金額高達約7億日圓（約新台幣1億7800萬元）。

    日本產經新聞、讀賣新聞報導，搜查相關人士透露，兵庫縣警方日前破獲竊車集團，以竊盜等罪嫌共逮捕15名犯嫌並已移送檢方偵辦。

    這個竊車集團共竊走169輛高級車，被害總額約7億日圓。

    相關人士表示，這個竊車集團從2019年3月到2020年6月間，以兵庫縣姬路市及大阪府和泉市等地的關西地方為中心，專門竊取智慧型鑰匙啟動功能的日系高級車。

    這個竊車集團行竊手法是利用「中繼攻擊」（Relay Attack）技術，也就是使用特殊裝置作為車主家中電子鑰匙的電波中繼站，所發出電波讓汽車誤以為真正的電子鑰匙就在附近，可以讓竊賊開門並發動車輛。

    警方研判，竊車集團可能是接受暴力團相關人員等人「下單」，再尋找合適車輛行竊；失竊車輛被運送到靜岡縣的工廠變更車身號碼，再透過非法方式進行車輛檢驗登記，「洗白」成合法的中古車，在日本境內以中古車進行流通。

    被視為幕後指使竊車的32歲主嫌錢谷明接受警詢時辯稱，只有仲介買賣，絕無指示竊車，否認犯行。

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