悚！醉漢尿急衝海中小便 竟遭鯊魚狠咬慘死

2021/07/13

〔即時新聞/綜合報導〕巴西一名男子日前和朋友到海邊戲水,酒酣耳熟之際突然一陣尿意襲來,於是衝向海裡小解,不料竟遭鯊魚攻擊猛咬當場慘死,被人拖上岸時右手已遭咬斷不見,大腿也被咬去一大塊。

根據《太陽報》及《每日星報》報導,巴西一名51歲男子桑托斯(Marcelo Rocha Santos)10日下午與朋友前往熱博阿陶市(Jaboatão dos Guararapes)一處海灘遊玩,原先一行人在岸邊飲酒狂歡已有醉意,隨後桑托斯因一時尿急衝向海裡小便,然而他下水不久後就陸續有人發現他不停掙扎,水面也湧現大量鮮血,疑遭鯊魚攻擊。

據報導,桑托斯被眾人救上岸時早已失去意識,右手被鯊魚咬斷不知去向,大腿也被咬下一大塊,緊急送醫仍宣告不治。

報導指出,當地海域每年接近這個時節會因雨水導致海面混濁,鯊魚襲擊事件愈發頻繁。目前尚不清楚攻擊桑托斯的鯊魚品種為何,但專家認為很可能是公牛鯊(Carcharhinus leucas)或鼬鯊(Galeocerdo cuvier)。

Man dies after being attacked by shark near Recife on Brazil's northeastern coast The victim had his right hand amputated and a deep wound in his thigh caused by the animal. A man died after being attacked by a shark at Piedade beach in Jaboatão dos Gu... https://t.co/9WQJhcEgOF pic.twitter.com/7wPD6iczIR