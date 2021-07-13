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    悚！醉漢尿急衝海中小便 竟遭鯊魚狠咬慘死

    巴西一名男子衝向海中小解，意外被鯊魚咬死。（翻攝自推特）

    巴西一名男子衝向海中小解，意外被鯊魚咬死。（翻攝自推特）

    2021/07/13 16:13

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名男子日前和朋友到海邊戲水，酒酣耳熟之際突然一陣尿意襲來，於是衝向海裡小解，不料竟遭鯊魚攻擊猛咬當場慘死，被人拖上岸時右手已遭咬斷不見，大腿也被咬去一大塊。

    根據《太陽報》《每日星報》報導，巴西一名51歲男子桑托斯（Marcelo Rocha Santos）10日下午與朋友前往熱博阿陶市（Jaboatão dos Guararapes）一處海灘遊玩，原先一行人在岸邊飲酒狂歡已有醉意，隨後桑托斯因一時尿急衝向海裡小便，然而他下水不久後就陸續有人發現他不停掙扎，水面也湧現大量鮮血，疑遭鯊魚攻擊。

    據報導，桑托斯被眾人救上岸時早已失去意識，右手被鯊魚咬斷不知去向，大腿也被咬下一大塊，緊急送醫仍宣告不治。

    報導指出，當地海域每年接近這個時節會因雨水導致海面混濁，鯊魚襲擊事件愈發頻繁。目前尚不清楚攻擊桑托斯的鯊魚品種為何，但專家認為很可能是公牛鯊（Carcharhinus leucas）或鼬鯊（Galeocerdo cuvier）。

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