軍情動態》1991年退役 澳洲「坎培拉」轟炸機上月重返天際

澳洲國防部於12日宣布，1架英國研發的老古董「坎培拉轟炸機」在退役10多年後，被編入今年新單位，並於上月底完成修復程序後重返天際；該機種於1952年進入澳洲空軍服役。（翻攝自澳洲空軍）

2021/07/13 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防部於12日宣布，1架英國研發的老古董「坎培拉轟炸機」在退役多年後，被編入今年新單位，並於上月底完成修復程序後重返天際；該機種於1952年進入澳洲空軍服役，1991年退役。

澳洲國防部12日發出新聞稿宣布，隸屬皇家澳洲空軍（RAAF）第100中隊、機號為WJ680的坎培拉轟炸機，於上個月6月28日重返藍天。

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WJ680經歷漫長的修復程序後終於復飛，距離上次飛行已隔多年；WJ680於1991年12月退役後，被捐給新南威爾斯省的特莫拉航空博物館，2019年該博物館將WJ680在內的11架戰機轉讓予RAAF，讓WJ680藉此重返軍籍，並被編入今年的新單位。

坎培拉轟炸機於1952年8月進入澳洲空軍服役，並在越戰發揮關鍵作用，1982年前持續使用，並在1991年12月進行最後一次飛行後退役。

負責駕駛WJ680的克拉布中尉（Darren Crabb）表示，飛行過程一如預期，即使距離上次飛坎培拉轟炸機已久，但表現依然出色，「能成為復飛的首名飛行員，我感到莫大榮幸，該事蹟將成我職涯中的一大亮點」。

第100中隊指揮官畢藍德 （Philip Beanland）強調，WJ680的復飛，有賴特莫拉博物館和第100中隊的飛官，「有很多人為這架飛機重新起飛，做出貢獻，他們都應為自己的努力感到非常自豪」。

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