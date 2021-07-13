為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》1991年退役 澳洲「坎培拉」轟炸機上月重返天際

    澳洲國防部於12日宣布，1架英國研發的老古董「坎培拉轟炸機」在退役10多年後，被編入今年新單位，並於上月底完成修復程序後重返天際；該機種於1952年進入澳洲空軍服役。（翻攝自澳洲空軍）

    澳洲國防部於12日宣布，1架英國研發的老古董「坎培拉轟炸機」在退役10多年後，被編入今年新單位，並於上月底完成修復程序後重返天際；該機種於1952年進入澳洲空軍服役。（翻攝自澳洲空軍）

    2021/07/13 12:13

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防部於12日宣布，1架英國研發的老古董「坎培拉轟炸機」在退役多年後，被編入今年新單位，並於上月底完成修復程序後重返天際；該機種於1952年進入澳洲空軍服役，1991年退役。

    澳洲國防部12日發出新聞稿宣布，隸屬皇家澳洲空軍（RAAF）第100中隊、機號為WJ680的坎培拉轟炸機，於上個月6月28日重返藍天。

    WJ680經歷漫長的修復程序後終於復飛，距離上次飛行已隔多年；WJ680於1991年12月退役後，被捐給新南威爾斯省的特莫拉航空博物館，2019年該博物館將WJ680在內的11架戰機轉讓予RAAF，讓WJ680藉此重返軍籍，並被編入今年的新單位。

    坎培拉轟炸機於1952年8月進入澳洲空軍服役，並在越戰發揮關鍵作用，1982年前持續使用，並在1991年12月進行最後一次飛行後退役。

    負責駕駛WJ680的克拉布中尉（Darren Crabb）表示，飛行過程一如預期，即使距離上次飛坎培拉轟炸機已久，但表現依然出色，「能成為復飛的首名飛行員，我感到莫大榮幸，該事蹟將成我職涯中的一大亮點」。

    第100中隊指揮官畢藍德 （Philip Beanland）強調，WJ680的復飛，有賴特莫拉博物館和第100中隊的飛官，「有很多人為這架飛機重新起飛，做出貢獻，他們都應為自己的努力感到非常自豪」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》應對中國威脅 澳洲翻新升級6艘現役潛艦
    2021/06/12 05:35

    軍情動態》應對中國威脅 澳洲翻新升級6艘現役潛艦
    軍情動態》罕見以外國城市命名 美軍艦「坎培拉號」有典故
    2021/06/08 08:30

    軍情動態》罕見以外國城市命名 美軍艦「坎培拉號」有典故
    軍情動態》美軍售澳洲M1A2戰車丶CH-47直升機 強化美澳同盟戰力
    2021/04/30 10:38

    軍情動態》美軍售澳洲M1A2戰車丶CH-47直升機 強化美澳同盟戰力
    軍情動態》澳洲授予波音32億元合約 再買3架「忠誠僚機」
    2021/03/06 13:57

    軍情動態》澳洲授予波音32億元合約 再買3架「忠誠僚機」
    軍情動態》以強大威懾力維持地區穩定 澳洲斥資215億發展海軍武器
    2021/01/25 09:21

    軍情動態》以強大威懾力維持地區穩定 澳洲斥資215億發展海軍武器
    國際今日熱門
    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」
    2021/07/12 15:35

    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」

    南韓陸軍醫療直升機墜落 5人受傷送醫
    2021/07/12 12:19

    南韓陸軍醫療直升機墜落 5人受傷送醫

    河南降暴雨！人車皆被「滾滾泥沙水」捲走...慘況曝光
    2021/07/12 14:28

    河南降暴雨！人車皆被「滾滾泥沙水」捲走...慘況曝光

    印度遊客瞭望塔上開心自拍... 閃電劈死11人、多人受傷
    2021/07/12 12:57

    印度遊客瞭望塔上開心自拍... 閃電劈死11人、多人受傷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播