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    瑞典環保少女「勾搭」黑道歌手宣傳疫苗接種 網：How dare you！

    童貝里與黑幫饒舌歌手「1.Cuz」合影，宣傳疫苗接種。（取自推特@OHCOMFY）

    童貝里與黑幫饒舌歌手「1.Cuz」合影，宣傳疫苗接種。（取自推特@OHCOMFY）

    2021/07/13 09:58

    〔編譯陳成良／編譯報導〕向來以激進環保鬥士形象著稱的瑞典亞斯伯格症少女童貝里（Greta Thunberg），最近參加了宣傳疫苗接種活動，並與一位有犯罪前科的爭議饒舌歌手合影，引發網友熱議，並用童貝里自己的經典台詞「你好大膽（How dare you！）」來調侃她，還有人說童貝里看起來「像被劫持的人質」。

    據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）12日消息，與童貝里合影的人名叫「1.Cuz」，出生於索馬利亞，是瑞典近年崛起的饒舌歌手，他向來蒙面，從未以真面目示人，也不透露真名。在接受採訪時，他承認自己因重罪入獄兩年，但拒絕透露對他的具體審判。

    兩人參加瑞典官方一場名為「捲起袖子」的疫苗接種宣傳活動，網友對這張照片反應不一：有人對這樣的組合感到激動，但不少人似乎難以接受，認為氣候活動家和有犯罪史的音樂人，二人的共同之處很少。

    很多網友用童貝里自己的名言「How dare you！」來調侃她。也有人酸說：「童貝里和匪幫罪犯，好品味！」一些網友承認「嚇壞了」，他們認為，童貝看上去像是被劫持的人質。

    西方主流媒體對童貝里多持正面評價，因為環保符合「政治正確」。但有人批評，她只是譁眾取寵、表裡不一的富家千金。例如2019年8月她去紐約參加聯合國氣候峰會，聲稱為了避免碳排放而不搭飛機，改乘坐太陽能帆船，經歷15天橫跨大西洋到紐約，但實際上的總碳排放量遠超過搭飛機；回程童貝里也沒搭船，還請4位船員特地搭飛機到美國，再把船開回歐洲。

    童貝里自詡能用肉眼看到二氧化碳，但她曾在推特po自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，儘是「碳足跡」，跟她的主張極為矛盾，簡直成了「不環保少女」。

    童貝里曾秀出自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，與其減碳主張矛盾。（取自推特@GretaThunberg）

    童貝里曾秀出自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，與其減碳主張矛盾。（取自推特@GretaThunberg）

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