軍情動態》首爆成功！美軍盼AGM-183A飛彈能掛戴驅逐艦上

AGM-183A未來將由B-52HB-52同溫層堡壘轟炸機等戰機掛戴，美國海軍也盼望其能掛戴在朱瓦特級驅逐艦上，提升海防能力。（圖翻攝自Wright-Patterson Air Force Basee官網）

2021/07/13 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕前所未見！當地時間7日，美國空軍在佛州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base），將高爆破彈頭裝載在「AGM-183A」的空射型快速反應高超音速飛彈上，通過對彈頭保險與引爆，完成俗稱「競技場測試（arena test）」的考驗，未來美國海軍有望在朱瓦特級驅逐艦使用該飛彈。

綜合外媒報導，本月7日，駐紮在佛羅里達州埃格林空軍基地第780測試中隊（The 780th Test Squadron ）對這款彈頭原型進行了實地測試，研測人員把「高爆破彈頭（High-explosive Blast-fragmentation Warhead）」安裝在AGM-183A空射快速反應高超音速飛彈上，成功收集了爆炸威力、殺傷範圍與彈片分佈等重要資訊。

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報導提到，參與測試的軍官斯派克（David Spiker）則指出，高爆破彈頭的獨特外型及特性，對於參與實驗的研究兵而言，都是前所未見的狀態，美國空軍也指出，包含了場地配置、測驗程序及設備都是「首次進行」，盼望能得到更加精準的測試數據。

報導指出，以美軍擘劃的AGM-183A實驗進程來剖析，AGM-183A高超音速飛彈能在今年底達成初始作戰能力（Initial operating capability），包含現行以搭載AGM-183A的B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress）與B-1槍騎兵戰略轟炸機（Rockwell B-1 Lancer）外，美國海軍也盼望其能掛戴在朱瓦特級驅逐艦 （Zumwalt-class destroyer）上，提升海防能力。

美國空軍在佛州埃格林空軍基地，近日將高爆破彈頭裝載在「AGM-183A」的空射型快速反應高超音速飛彈，通過對彈頭保險與引爆，完成俗稱「競技場測試」的考驗。（圖翻攝自Wright-Patterson Air Force Basee官網）

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