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    飆破50度！加拿大10億隻海鮮被活活烤熟在海灘

    熱浪襲擊加拿大西南部海灘，專家估計上週約有10億隻海鮮被熱浪活活烤熟。示意圖。（歐新社）

    熱浪襲擊加拿大西南部海灘，專家估計上週約有10億隻海鮮被熱浪活活烤熟。示意圖。（歐新社）

    2021/07/13 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大西部近日遭極端熱浪襲擊，溫度屢屢飆破40度，釀近500人猝死。當地專家指出，熱浪也對海洋生物造成嚴重影響，估計上週約有10億隻海鮮被熱浪活活烤熟。

    綜合外媒報導，英屬哥倫比亞海洋生物學教授哈利（Christopher Harley）11日視察溫哥華基斯蘭奴海灘（Kitsilano Beach），指出由於熱浪過猛的緣故，海灘上有數以萬計的貽貝被烤熟，發出惡臭的氣味。此外，蝸牛、海星等軟體動物也在淺水中腐爛，讓哈利不禁大嘆，「這體驗也太刻骨銘心了，讓人受不了！」

    外媒指出，溫哥華近日的溫度約在30度左右，但哈利和一名學生用紅外線相機測量溫度，發現海灘的溫度超過50度，使海鮮難以生存。哈利指出，通常貽貝等海鮮可忍受30度的高溫，若溫度超過就沒辦法了，「我和學生在測量溫度時還可躲到岸邊的陰涼處，但這些貝類別無選擇」。

    哈利表示，貝類可過濾海水，讓海水保持清澈，如此一來陽光便可達到海床，為其他物種創造棲息地，但現在貝類大量死亡，海灘周遭的生態需要大量時間才能恢復。

    專家警告，隨著全球氣候變遷的影響加劇，熱浪將成為常態，預計下週又有另一波熱浪會襲擊美國西部和加拿大西南部，民眾須盡速適應這種現實。

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