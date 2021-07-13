接種嬌生疫苗後 美國百人出現罕見神經病變

美國有100人接種嬌生疫苗後出現罕見神經病變。（法新社）

2021/07/13 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕目前世界各國皆在進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，其中美國嬌生公司生產的「嬌生疫苗」僅需接種一劑，但美國疾病控制與預防中心 （ CDC ） 指出，美國約有100人在接種嬌生疫苗後出現罕見疾病「吉巴氏綜合症」，目前嬌生正和美國食品藥物管理局（FDA）針對此狀況進行討論。

綜合外媒報導，美國CDC在一份聲明指出，美國約有100人在接種嬌生疫苗後罹患「吉巴氏綜合症」，接種嬌生疫苗的美國民眾約有1300萬人，這些病例僅占了其中的一小部分，大多數病例是50歲以上的男性，在接種嬌生疫苗後兩週發病，100名患者幾乎全數住院治療，其中有1人死亡。。美國CDC表示，每年大概會有3000至6000人罹患「吉巴氏綜合症」。

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嬌生在一份聲明中指出，目前嬌生正與美國FDA及世界各國的衛生監管機構討論此事，美國FDA也將在嬌生疫苗接種手冊中針對「吉巴氏綜合症」列出接種風險警告。美國FDA表示，若患者在接種嬌生疫苗後出現刺痛感、行動困難及眼睛出現「複視」現象，應盡速就醫。

目前在美國施打的疫苗，為輝瑞、莫德納及嬌生疫苗3種，輝瑞與莫德納的施打人數遠超過嬌生疫苗，輝瑞與莫德納疫苗合計施打約3.2億劑之後，並沒有出現罹患「吉巴氏綜合症」的風險，僅在接種嬌生疫苗後出現，因此也引發美國FDA及CDC關注。

「吉巴氏綜合症」又被稱為「脫髓鞘多發性神經炎」是一種罕見非感染性的神經病變，會因免疫系統損害周圍神經而導致急性肌肉癱瘓，會影響手腳的四肢活動，患者恢復期需數週到幾年之久，約三分之一的患者會留有終生肌肉無力的後遺症。

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