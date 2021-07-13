菲律賓前外長：中國干預菲國大選 助杜特蒂當選

菲律賓前外交部長羅沙里歐（見圖）指控，中國利用其影響力協助現任總統杜特蒂贏得2016年的總統大選。（美聯社）

2021/07/13 00:27

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓前外交部長羅沙里歐（Albert del Rosario）12日指控，中國利用其影響力協助現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）贏得2016年的總統大選。杜特蒂發言人則斥此為「胡說八道」。

羅沙里歐在一場紀念2016年南海仲裁案5週年的論壇上指稱，2019年2月22日，一家「最可靠的國際實體」（a most reliable international entity）告訴他，中國高層官員曾經「吹噓他們影響2016年的菲律賓大選，從而讓杜特蒂成為總統」。

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羅沙里歐是菲律賓針對中國南海主權聲索打贏歷史性國際仲裁的主要推手，也是杜特蒂親中政策的主要批評者之一，但他並未指明「最可靠的國際實體」到底為何，後來又說是「高度可信的國際機構」（highly trustworthy international institution）。他也沒有解釋中國如何影響菲律賓大選結果。

羅沙里歐還引述杜特蒂在2018年5月的一場演說中提到，中國國家主席習近平曾向他保證，不會允許有人將他趕下台。羅沙里歐認為，這一說法「令人不安」。杜特蒂當時說，「習近平的保證令人鼓舞…他說，我們不會容許你被推翻。我是民選領袖，這是很正當的聲明。」

杜特蒂上台後，一改前朝親近美國與日本以對抗中國的作法，改走「親中遠美」路線，為修補菲國與中國的關係，擱置南海爭議，在國內和國際上都有極大爭議。杜特蒂本月7日參加中國共產黨與世界政黨領袖的視訊峰會時表示，他會在中國與美國之間保持中立，讓菲律賓真正的自由不被干涉。

菲律賓明年將舉行總統大選，杜特蒂雖無法尋求連任，但他曾暗示可能競選副總統。菲律賓憲法規定，總統任期6年，不得連任，且正副元首由人民分別投票選出。

對於羅沙里歐的指控，杜特蒂發言人羅格（Harry Roque）在例行的記者會上反駁，指他「胡說八道」，並反控羅沙里歐在擔任外長期間，將黃岩島（Scarborough Shoal）控制權拱手讓給中國，才是「貨真價實的賣國賊」，要求他「閉嘴」。

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