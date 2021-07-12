陪葬品選這些恐引爆！應以鮮花、照片、手寫信等替代

英國火葬場和紀念小組（CMG）特別公告，為避免無意中造成安全或環境風險，禁止死者家屬在未經許可的情況下將個人物品留在棺材中。示意圖，與本文無關。（歐新社）

2021/07/12 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕「陪葬品」又稱殉葬品，指人們在埋葬死者時，將死者生前慣用的物品或收藏品與其一同埋葬。不過有些物品並不適合做為陪葬品，許多民眾卻未曾注意其安全性，尤其在選擇火化時，部分陪葬品恐怕引發更大的危險。

綜合外媒報導，舉凡酒精、手機和體育用品等皆有許多潛在危險。酒精、手機或電池供電的設備等可燃物品在火化後都可能引起爆炸；若高爾夫球、保齡球等堅硬物品則容易對火化設備造成重大損壞；用於製造釣魚竿和體育用品等物品的材質，一旦著火將會散發出大量有毒濃煙。

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葬禮和火葬管理局聯合會（The Federation of Burial and Cremation Authorities）秘書布蘭登·戴（Brendan Day）表示，為了保護環境和火葬場工作人員，需排除可能產生有害排放物甚至爆炸的物品。

對此，英國火葬場和紀念小組（CMG）也特別公告，為避免無意中造成安全或環境風險，禁止死者家屬在未經許可的情況下將個人物品留在棺材中。

戴也提及，近年十分流行「個性化喪禮」，許多民眾於喪禮加入追思會活動，例如哀悼者可以通過在紙上寫下想說的話，並將其放入棺材中；或者鮮花、照片、書本、卡片等也皆是適合當陪葬品的選擇。

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