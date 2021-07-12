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    《彭博》稱美國防疫韌性全球第一 趙立堅：全世界只能「呵呵」

    中國外交部發言人趙立堅表示：「我想世界民眾只能表示『呵呵』了」。（美聯社）

    中國外交部發言人趙立堅表示：「我想世界民眾只能表示『呵呵』了」。（美聯社）

    2021/07/12 19:54

    〔即時新聞／綜合報導〕《彭博》上月28日公布全球防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking），將美國排名第一。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會中被媒體問及此事，他回應：「我想世界民眾只能表示『呵呵』了」。

    《彭博》上月28日公布針對全球53個規模超過2000億美元經濟體的國家進行評比的全球防疫韌性排名，將美國列為第一、中國則為第八。

    對此，中國外交部今日例行記者會中，有媒體詢問中國對此有何看法，趙立堅回應，這幾天他的同事都在問他「這個報告是不是印錯了？他們還問，在他們心中一向權威的彭博社，怎麼能如此小兒科？」

    趙立堅說，有報導指出，為了達到「美國第一」的結果，該報告不惜將排名中最為關鍵的確診病例、死亡人數刪除，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，「這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命」。

    趙立堅最後表示，民眾的眼睛是雪亮的，所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的，白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的。「我想世界民眾只能表示『呵呵』了，姑且把它當作茶餘飯後的談資吧」。

    根據《彭博》防疫韌性排名中的說明，疫苗大規模的接種使全球部分地區開始取消戴口罩規定、放寬限制、解除邊境限制，現在重新開放的規模成為生活品質的關鍵。控制病例和死亡，同時確保強大的醫療系統在過去是最重要的指標，但現在從本質上「回到病毒大流行前」的能力更加重要，這也是《彭博》為何對評分的方式做出了改變。在這次排名中，美國大規模的重新開放、解除邊境限制，使他們第一次來到了第一名。

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