美驅逐艦航行西沙群島海域 第七艦隊：挑戰過度海洋聲索

美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」，今航至西沙附近海域，執行「自由航行任務」。（圖擷自第七艦隊官網）

2021/07/12 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65），今（18日）航行至西沙附近海域，執行「自由航行任務」，引發中國解放軍跳腳，聲稱組織海空兵力跟監，並予以警告驅離。

綜合中國媒體報導，中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里大校（解放軍軍階，介於少將和上校之間）今發表聲明指出：「美『班福特號』號（柯蒂斯魏柏號）導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海。」稱解放軍已組織海空兵力進行跟踪監視並予以警告驅離。

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田軍里痛批美軍嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，是南海安全風險製造者。敦促美方立即停止此類挑釁行為，否則由此引發的一切後果由美方承擔。

美軍第七艦隊也在官網證實，「此次航行自由行動通過挑戰中國、台灣和越南針對無害通過實施的非法限制令，以及挑戰中國針對圍繞西沙群島海域的聲索。」

第七艦隊表示，南海的非法和廣泛的海洋主張對海洋自由構成嚴重威脅，包括航行和飛越自由、自由貿易和商業暢通以及南海沿岸國家的經濟機會自由；強調無論聲索人的身份如何，美國都在世界各地挑戰過度的海洋聲索。

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