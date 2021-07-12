飛行中想開艙門又攻擊空服員 女乘客被膠帶封嘴「固定」座位上

美國航空（American Airlines）1架航班日前從德州達拉斯飛往北卡夏洛特市，傳出有名女子試圖在飛行途中打開艙門，最後被用膠帶封嘴、綁在座位上，相關畫面在社群平台上流傳。外媒報導，美國航空證實此事，並稱機組員認為她可能影響飛安。圖僅示意，與本文無關。（彭博）

2021/07/12 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空（American Airlines）1架航班日前從德州達拉斯飛往北卡夏洛特市，傳出有名女子試圖在飛行途中打開艙門，最後被用膠帶封嘴、綁在座位上，相關畫面在社群平台上流傳。外媒報導，美國航空證實此事，並稱機組員認為她可能影響飛安。

《華盛頓郵報》報導，第2排乘客拉克萊爾（Elizabeth LaClair）表示後排1名年約30多歲女子看起來有點奇怪，接著情緒越來越激動，隔壁男乘客與空服員安撫但未果，女子還突然衝向艙門並試圖開啟，空服員隨即上前制止，但女子疑因不滿行動受限，又踢又罵引發騷動，空服員隨後將她「固定」在座位上。

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報導指出，美國航空回應，該架班機上週三凌晨3時許，降落在夏洛特道格拉斯國際機場後，由警方、急救人員登機協助善後，並送往當地醫院檢查。

報導提到，美國航空說，根據機組員通報，該名女子試圖打開艙門、攻擊空服員，認為可能有「潛在安全問題」，並於班機降落前，以防萬一限制其行動。機長則請乘客待在原位，並簡單交代「機上有點問題」。

報導提到，美國航空發言人補充，該名女子將被禁止搭機，並等待進步一調查。

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