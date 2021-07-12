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    英國將與病毒共存 強森示警：解封後保持謹慎很重要

    強森承認，解封後的每日新增病例可能會繼續上升。（法新社）

    強森承認，解封後的每日新增病例可能會繼續上升。（法新社）

    2021/07/12 09:28

    〔即時新聞／綜合報導〕英國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍嚴峻，但英國首相強森（Boris Johnson）表示，會如期在7月19日取消武肺相關防疫措施。強森於當地時間週日發表的一份聲明中指出，解封後確診病例將隨之增加，對此保持謹慎非常重要。

    綜合外媒報導，英國的目前有超過87％的成年人至少接種1劑疫苗，66％的成年人已接種2劑疫苗，接種進度已達收尾階段。但儘管如此，英國近期仍受到Delta變種病毒肆虐影響，每日新增確診人數達到冬季以來新高。

    在疫情再起之際，強森仍維持取消防疫措施的決定，英國政府辯稱，目前病例雖然激增，但死亡及住院人數遠低於過往疫情嚴重時，證明疫苗正在發揮作用，此時解封也更安全。首相官邸「唐寧街10號」公布分析數據，表明解封後的住院、重症、死亡病例都會繼續存在，但英國現在已普遍接種疫苗，上述指標數據將會比推行接種疫苗計畫前還低。

    強森週日在一份聲明中指出，目前每天約有3萬例確診，隨著解封措施實行，每日新增病例可能會繼續上升。但強森強調：「我們今天在確認計畫時，我們有著明確訊息，謹慎是絕對必要的，而且我們都必須承擔責任。」

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