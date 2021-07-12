為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    越南台企1員工確診 傳數百員工恐慌推開鐵門逃離

    一間位於越南東南部省份的台資企業安普新國際有限公司，近日傳出1名員工確診，據傳數百名員工在聽聞消息後竟驚恐的推開公司的鐵門逃跑。（圖擷自推特，本報合成）

    一間位於越南東南部省份的台資企業安普新國際有限公司，近日傳出1名員工確診，據傳數百名員工在聽聞消息後竟驚恐的推開公司的鐵門逃跑。（圖擷自推特，本報合成）

    2021/07/12 07:18

    〔即時新聞／綜合報導〕一間位在越南東南部省份的台資企業安普新國際有限公司（Ampacs International Company Limited），近日傳出員工確診，據傳數百名員工在聽聞消息後竟驚恐的推開公司的鐵門逃跑，事後當局表示已要求工人回工廠進行篩檢，目前外媒消息指，安普新的生產運作已恢復正常。

    綜合媒體報導，越南近日武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情延燒，台資企業安普新國際位於平陽省（Binh Duong）的工廠驚傳有員工在篩檢時確診，其他廠內員工聽聞後，竟有數百名員工不願配合篩檢，並驚恐地推開工廠鐵門逃離，相關畫面在網路瘋傳，引發外界議論。

    外媒消息提到，早先是有一對夫妻被醫護檢測出確診武漢肺炎，他們在安普新國際工作的女兒經篩檢後也確診，因此當局下令該公司關閉工廠以對所有員工進行篩檢。

    事後當地主管機關已要求工人回廠進行篩檢，但未說明當時有多少人逃跑。據指安普新共有約5900名員工，目前該廠的生產運作已恢復正常，

    平陽省是越南的工業重鎮，該省有數十個工業園區、120萬名勞工，近期因疫情延燒，確診病例激增，已有部分公司被迫暫停運作，省內也有許多區域被封鎖並進行管制。

    相關影片請見︰

    hundreds of workers pushed down the gates at ampacs factory

    Hàng nghìn công nhân phá rào chạy trốn khi biết đồng nghiệp nhiễm Covid 19

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情燒 恐慌生亂象／彰化葡萄盤商家族 個資遭洩
    2021/05/16 05:30

    疫情燒 恐慌生亂象／彰化葡萄盤商家族 個資遭洩
    外界高喊普篩 醫師駁：別把疫情嚴重國當模範
    2021/05/15 23:31

    外界高喊普篩 醫師駁：別把疫情嚴重國當模範

    疫情期間 肺腺癌治療該怎麼辦？
    做好心靈防疫 別讓焦慮成另類疫情
    2020/05/01 05:30

    做好心靈防疫 別讓焦慮成另類疫情
    海軍集合點近商圈挨批 陳時中：謹慎但不必過度恐慌
    2020/04/24 15:18

    海軍集合點近商圈挨批 陳時中：謹慎但不必過度恐慌
    國際今日熱門
    恐怖！男頭部險遭貨車甩門重創 下秒「1變化」躲過一劫
    2021/07/11 16:57

    恐怖！男頭部險遭貨車甩門重創 下秒「1變化」躲過一劫

    巴西總統荒唐防疫政策引眾怒 最新民調：過半民眾支持彈劾
    2021/07/11 14:25

    巴西總統荒唐防疫政策引眾怒 最新民調：過半民眾支持彈劾

    上海再增1例「台灣輸入」確診病例
    2021/07/11 14:51

    上海再增1例「台灣輸入」確診病例

    真人版荒野求生！13歲妹太叛逆 被爸媽丟到無人島磨練
    2021/07/11 16:11

    真人版荒野求生！13歲妹太叛逆 被爸媽丟到無人島磨練

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播