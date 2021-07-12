越南台企1員工確診 傳數百員工恐慌推開鐵門逃離
〔即時新聞／綜合報導〕一間位在越南東南部省份的台資企業安普新國際有限公司（Ampacs International Company Limited），近日傳出員工確診，據傳數百名員工在聽聞消息後竟驚恐的推開公司的鐵門逃跑，事後當局表示已要求工人回工廠進行篩檢，目前外媒消息指，安普新的生產運作已恢復正常。
綜合媒體報導，越南近日武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情延燒，台資企業安普新國際位於平陽省（Binh Duong）的工廠驚傳有員工在篩檢時確診，其他廠內員工聽聞後，竟有數百名員工不願配合篩檢，並驚恐地推開工廠鐵門逃離，相關畫面在網路瘋傳，引發外界議論。
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外媒消息提到，早先是有一對夫妻被醫護檢測出確診武漢肺炎，他們在安普新國際工作的女兒經篩檢後也確診，因此當局下令該公司關閉工廠以對所有員工進行篩檢。
事後當地主管機關已要求工人回廠進行篩檢，但未說明當時有多少人逃跑。據指安普新共有約5900名員工，目前該廠的生產運作已恢復正常，
平陽省是越南的工業重鎮，該省有數十個工業園區、120萬名勞工，近期因疫情延燒，確診病例激增，已有部分公司被迫暫停運作，省內也有許多區域被封鎖並進行管制。
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hundreds of workers pushed down the gates at ampacs factory
Hàng nghìn công nhân phá rào chạy trốn khi biết đồng nghiệp nhiễm Covid 19
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