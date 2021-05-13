軍情動態》加國軍力大補丸！拜登政府同意出售AN/SPY-7雷達系統

美國國務院批准出售AN/SPY-7長程辨識雷達系統給加拿大，該系統將安裝於加國下一代的巡防艦上，有望取代現役的「哈利法克斯級（Halifax-class frigate）」巡防艦。（歐新社）

2021/05/13 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕拜登政府軍售又一發！美國國務院已做出決定，批准出售AN/SPY-7長程辨識雷達系統（AN/SPY-7 Long Range Discrimination Radar）給加拿大，估計費用約為17億美元（約新台幣475.9億元），將安裝於加國下一代的巡防艦上。

根據美國國防安全合作局（DSCA）《新聞稿》指出，美國國務院已同意加拿大政府的軍售請求，將販賣4套由洛馬公司（Lockheed Martin）所生產的AN/SPY-7長程辨識雷達系統、3套MK 41垂直發射系統、零備件、技術文件和後勤保養維修服務等，總價約為17億美元（約新台幣475.9億元）。

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綜合外媒報導，該雷達系統將安裝於下一代的巡防艦上，使加拿大重新回歸洛馬公司雷達的用戶，此外，加國最新的巡防艦將以英國26型巡防艦（Type 26 frigate）為設計藍圖，將可望取代現役的「哈利法克斯級（Halifax-class frigate）」巡防艦。

報導指出，洛馬公司和貝宜系統公司（BAE System）於2018年獲得加拿大皇家海軍「水面作戰艦艇（Canadian Surface Combatants）」標案，以現有軍艦做基礎，建造15艘排水量7800噸、配置神盾戰鬥系統、32垂直發射器、海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile）、反潛魚雷的最新巡防艦。

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