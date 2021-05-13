座艙罩炸飛、起落架也故障 超猛女飛官靠機腹著陸獲頒技術獎

美國空軍第75戰機中隊飛行員拜伊（Taylor Bye）上尉獲頒「空軍作戰司令部航空技術獎」（Air Combat Command Airmanship Award）。（翻攝自美國空軍）

2021/05/13 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕去年2020年4月在座艙罩噴飛、起落架損毀的狀況下，美國空軍第75戰機中隊飛行員拜伊（Taylor Bye）上尉仍讓A-10C雷霆二式攻擊機（Thunderbolt II）順利以機腹著陸，成功降落，她因此於近日獲頒「空軍作戰司令部航空技術獎」（Air Combat Command Airmanship Award）。

綜合外電報導，拜伊去年4月7日，於美國喬治亞州的穆迪空軍基地進行訓練，不料，她在大灣演訓場上空，打算擊發30公厘GAU-8復仇者機砲時，卻發生重大故障，座艙罩當場被炸飛，起落架也無法放下，場面十分驚險。

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拜伊先將機身拉高，並在僚機英柏格（Jack Ingber）少校的協助下，緩慢將A-10C降落在穆迪空軍基地；由於座艙罩被炸飛，讓拜伊只能壓低身體躲避時速350英里（約563公里）的強風，在無法精確確認降落位置的狀況下，拜伊仍成功完成機腹著陸。

拜伊事後回憶，她當下第一個反應便是爬離機體，並難以置信地看著飛機引擎，她也對於液壓系統和發動機在意外發生後，仍能正常運作，感到意外且幸運。

拜伊也因為她在這起事件中表現出出色的技術，對軍隊安全做出了重大奉獻，降低美國空軍因意外產生的傷害，本月5日獲頒「空軍作戰司令部航空技術獎」。

第75戰機中隊指揮官喬卡（Stephen Joca）中校強調，這樣的意外在歷史上極少發生，而拜伊最大的奉獻便是拯救了飛機和自己的生命。

這已經不是A-10第一次面臨危險的意外，2017年、2020年7月也都發生類似事故，雖然美國空軍曾打算退役這台1970年代服役至今的攻擊機，但被國會駁回，改以整修延壽替代，預計還得再飛大約20年。

去年2020年4月在座艙罩噴飛、起落架損毀的狀況下，美國空軍第75戰機中隊飛行員拜伊（Taylor Bye）上尉仍讓A-10C雷霆二式攻擊機（Thunderbolt II）順利以機腹著陸，成功降落。（翻攝自美國空軍）

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