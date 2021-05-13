專屬經濟區遭287艘中國民兵船入侵 菲律賓：絕不退讓！

菲律賓指控中國民兵船入侵菲律賓專屬經濟海域。（美聯社）

2021/05/13 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國先前派出數百艘民兵船進入南沙群島牛軛礁，引起菲律賓強烈抗議，同時也引起兩國在外交方面激烈交鋒，「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）12日發布聲明，表示在9日的一次例行性巡邏中，發現有多達287艘中國民兵船侵入菲律賓的專屬經濟區（EEZ）。

綜合外媒報導，聲明中指出，當時有287艘中國民兵船散布在南沙群島卡拉揚市周邊的海域中，而這些民兵船已侵入菲律賓的專屬經濟區。「西菲律賓海國家工作小組」強調，此事件以及在菲律賓控制的島嶼附近發現外國船隻持續非法入侵，相關事證皆已提交給有關單位，藉此採取可能的外交行動。

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聲明中表示，菲律賓政府將會繼續加強在西菲律賓海的行動，威懾非法行為，並保護菲律賓漁船權益及安全，同時西菲律賓海國家工作小組」主張2016年的「南海仲裁案」結果，維護菲律賓主權。

聲明最後強調，總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）在第75屆聯合國大會上曾明確表示，「南海仲裁案」的裁定結果已經成為國際法的一部分，同時也是菲律賓政府的最高級表態，菲律賓將會繼續捍衛主權，在每一吋國土都不會退讓。

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