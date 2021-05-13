再度攀升！日本單日新增確診又破7000例 連4天刷新重症新高

日本昨全境新增7057例確診、106例死亡，重症患者累計1189例。圖為東京街景。（路透）

2021/05/13 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕令人擔憂！武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球，日本境內第3波疫情持續攀升，單日新增疫情暴增至7000例以上，重症患者數也連續4天刷新高；根據最新統計，日本昨全境新增7057例確診、106例死亡，重症患者累計1189例。

根據《NHK》報導，日本全境12日增加7057例確診，繼本月8日的7239例之後再回單日新增7000例以上，成為第3波疫情次高紀錄；其中，12日以東京都新增969例居首，大阪府851例數量居次，另愛知縣新增679例、福岡縣新增635例及北海道新增529例，單日新增都超過500例。

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除此之外，日本12日增106例死亡病例，其中大阪府佔50例最多。重症病例部分，日本12日新增13例重症，使重症患者累計達1189例，已連續4天不斷刷新紀錄。

截至最新統計，日本累計確診病例達66萬700例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1萬1214例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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