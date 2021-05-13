美讚揚台對穆斯林友善 關切勞基法排除外籍看護

2021/05/13 03:36

〔中央社〕美國務院今天公布的年度國際宗教自由報告談到台灣時，再度表達對家庭幫傭與看護不適用勞基法，無法參加宗教禮拜活動的關切；報告也讚揚台灣營造對穆斯林友善環境的努力。

美國國務院今天公布2020年國際宗教自由報告。和過去幾年一樣，報告在談到台灣時，再次對家事服務人員與看護因為不適用勞動基準法，未能每週休假一天，導致無法參加宗教禮拜活動表達關切。

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這樣的情況在約25萬3000名外籍幫傭與看護中特別顯著，這些移工主要來自印尼與菲律賓，許多人是穆斯林與天主教徒，希望能每週參加宗教禮拜活動。

報告引述台灣宗教自由無任所大使布興．大立的話指出，在多數情況下，是人力仲介而非雇主禁止外籍幫傭參加宗教活動。他認為若勞工透過台灣政府提供的仲介服務，這個問題應該能獲得改善。

在檢視台灣對營造穆斯林友善環境時，報告給予正面肯定指出，台灣當局繼續擴大在像是火車站、圖書館與旅遊勝地等公共場所興建新的祈禱室。

報告也提到，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行，開齋節活動因此取消，但台北市政府仍在去年5月舉辦虛擬音樂活動歡慶開齋節。

此外，2019年8月，台北市北投健康管理醫院成為台灣第2家獲得清真認證的醫療機構；去年3月，彩虹愛家生命教育協會因宗教背景，在高中以下學校及幼兒園教師進修課程的認可資格遭到教育部廢止。

副總統賴清德去年2月甫當選時，以私人身分出席華府祈禱早餐會。他在國際宗教自由圓桌會議上談到台灣宗教自由時表示，宗教自由是台灣對國際社會做出最重要貢獻之一，台灣與美國和其他國家合作，致力使世界免於宗教迫害。

報告提到，去年6月國策研究院舉行的一場研討會，討論中國政府對台灣廟宇影響力日增的影響。專家學者指稱，除了在選舉期間贊助宮廟出版針對特定候選人的小冊子外，北京還透過與當地「合作者」的協助「滲透」台灣各地廟宇。專家呼籲立法規範寺廟註冊與財產管理，要求宗教組織披露財務狀況。（編輯：曹宇帆）

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