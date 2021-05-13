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    唐鳳參與荷蘭智庫研討會 台灣模式與民主國家共享

    2021/05/13 03:12

    〔中央社〕行政院政務委員唐鳳今天透過預錄影片參與荷蘭國際關係研究所線上研討會，分享推動數位民主及科技防疫經驗，指台灣模式可與全球民主國家共享。

    駐荷蘭代表處今天表示，荷蘭國際關係研究所（Clingendael Institute）以「邁向開放及安全數位連結；歐盟及台灣如何做出貢獻？」為題舉行線上閉門會議，唐鳳應邀以預錄影片方式，為研討會揭開序幕。

    唐鳳表示，台灣政府以公開透明的數位方式，在疫情期間有效鼓勵民眾參與防疫，光是去年，防疫專線就接到超過200萬通民眾熱心提供防疫相關建議的電話。

    她另舉實名制口罩預購系統為例，透過可追溯的數位資料，促使政府採購及分配過程更公開透明。說明數位能力教育及數位基礎建設的重要性，強調台灣相關經驗適用在其他國家，希望與全球民主國家共享。

    駐荷蘭代表陳欣新也在應邀致詞時表示，在日益數位化的時代中，理念相近國家共同深化數位合作至為重要，因為科技不應成為政府控制人民或企業操縱消費者的工具，而應用以建立更堅韌的民主社會，創造人類福祉。

    陳欣新提到，荷蘭智庫近期分析台荷及台歐盟在數位領域政策進程及優勢，有助探尋雙方在數位領域合作契機。

    今天研討會另邀請台灣國際合作發展基金會秘書長項恬毅、中華經濟研究院副執行李長淳、荷蘭相關領域官員、智庫學者及荷蘭國會議員等計約40人同步線上參與。

    荷蘭國際關係研究所是荷蘭重要國際關係領域智庫，日前發表報告認為台歐未來數位連結可聚焦於「韌性社會」、「科技業監管」及「數位援助」三個領域。並特別指出台灣結合科技與政治推動數位公民參與，及反制來自中國假新聞及網路攻擊資安防護經驗，均值得歐盟借鏡。（編輯：陳正健）

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